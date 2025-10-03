قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

كتب مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام سيدة بالتعدى عليها بالسب حال إستقلالها إحدى عربات مترو الأنفاق بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكية طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، وبسؤالها قررت بتضررها من إحدى السيدات لتعديها عليها بالسب ودفعها حال تواجدهما بداخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، وبمواجهتها قررت بحدوث مشادة كلامية بينهما لإعتراضها على طريقة جلوسها وعدم تمكنها من الجلوس بجوارها ونفت قيامها بالتعدى عليها بالسب أو الدفع، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

