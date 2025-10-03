الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الشرطة بقيادة سيارة ملاكى وطمس لوحاتها حال تواجده بإحدى محطات الوقود بالبحيرة.





تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وتبين أنها (سارية التراخيص وأن اللوحات المثبتة عليها صحيحة وغير مطموسة) قيادة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 25/9/2025 قام بإصطحاب فرد شرطة مرتدياً الملابس الأميرية داخل سيارته لتوصيله، وتوقفا بمحطة الوقود لتزويد السيارة وإنصرفا عقب ذلك.. وأمكن ضبط القائم على النشر وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.