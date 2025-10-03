جبال الملح ببورفؤاد تستقبل آلاف الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

في مشهد ساحر أصبح علامة مميزة لسياحة اليوم الواحد بمحافظة بورسعيد، استقبلت جبال الملح ببورفؤاد اليوم الجمعة مئات الزوار من أبناء المدينة ومختلف المحافظات.

وتوافد الزوار على جبال الملح لالتقاط الصور وسط أجواء تحاكي جبال الثلج الأوروبية وتجربة التزحلق وإلقاء الملح في الهواء لتكوين مشهد تساقط الثلوج ما جعلها واحدة من أكثر المزارات جذبا وانتشارا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأصبحت جبال الملح أيقونة سياحية داخل مدينة بورفؤاد لتجمع بين المغامرة والمتعة والفوائد الصحية

،وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية محافظة بورسعيد لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية متميزة وتنويع الأنشطة السياحية لجذب المزيد من الزوار للمدينة الباسلة .