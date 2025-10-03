الداخلية تكشف حقيقة تعدى ضابط شرطة على جامع خردة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام ضابط "غير محدد" بالتعدى على والدها بالسب والضرب أمام محل سكنه بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المذكور (جامع خردوات – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 25 سبتمبر المنقضى وحال سيره بالسيارة خاصته لبيع الخردوات بدائرة قسم شرطة محرم بك ورفقته كريمته فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالخروج من إحدى الفيلات إدعى كونه ضابط شرطة وتعدى عليه بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" ، إعتراضاً على قيامه بإستخدام "مكبر الصوت".

وبإستدعاء المشكو فى حقه (أحد الأشخاص - مقيم بالفيلا المشار إليها) أقر بحدوث مشادة بينه وبين المذكور لإستخدامه مكبر صوت لمعاناة شقيقته من مرض السرطان وعدم قدرتها على تحمل الضوضاء ، ونفى قيامه بإخباره بكونه ضابط ، وبسؤال الشاكى حول إدعائه أفاد بأنه شاهد لافتة أمام إحدى الفيلات مدون عليها إسم ضابط فظن أن المشكو فى حقه ضابط.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.