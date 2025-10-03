الداخلية تفتتح مركزا جديدا لتعليم أعمال الخياطة وتفصيل الملابس بحى أهالينا

إفتتحت وزارة الداخلية مركزاً جديداً بحى أهالينا لتعليم المرأة المعيلة أعمال الخياطة وتفصيل الملابس بأسلوب إحترافى، فى إطار خطتها لإعداد مراكز مماثلة بكافة المناطق الحضارية.

وذلك إطار مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية، وبعد نجاح الوزارة فى إعداد مركز تدريب متخصص بالأسمرات..



كما إفتتحت الوزارة مركزاً بحى الخيالة لتدريب السيدات على أعمال الخياطة تحت إشراف مدربين متخصصين ومحترفين وفرتهم الوزارة لضمان تأهيل المشاركات وإكسابهن المهارات اللازمة فى هذه الحرفة، وتعمل الوزارة على إعداد مراكز أخرى بباقى المناطق الحضارية الجديدة.

وحرصاً منها على أن تجنى المرأة المعيلة ثمار التدريب فى هذه المراكز بما يوفر دخلاً ثابتاً لها ولأسرتها.. فقد قامت الوزارة بتوزيع ماكينات خياطة على المتميزات فى الدورات التدريبية المقامة بهذه المراكز ومعها أدوات الخياطة فضلاً عن منحهم شهادات إجتياز الدورات التدريبية.

وعقب إستلام ماكينات الخياطة بدأت السيدات المشاركات فى تنفيذ أولى خطوات مشروعاتهن، حيث شرعن فى أعمال التفصيل والإنتاج بمنازلهن فى تأكيد عملى على نجاح هذه البرامج فى إكسابهن المهارات الحرفية اللازمة وتمكينهن من دخول سوق العمل.. وتسهم هذه الخطوة فى خلق فرص عمل جديدة ومستدامة لهؤلاء السيدات.