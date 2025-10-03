حشيش وشابو.. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ108ملايين جنيه بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق محافظة مطروح وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة تقدر قيمتها بحوالى 108 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة مطروح تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (195 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو –500 ألف قرص مخدر – عدد من الأسلحة النارية).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (108) مليون جنيه .



فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.