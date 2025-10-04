قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق قنا الزراعى
سنعامل الجميع بعدالة.. ترامب يشكر مصر و4 دول على انجاز اتفاق غزة
مصرع دليفرى صدمته سيارة تسير عكس الاتجاه في بورسعيد
غراء عظمي يغنى عن الجراحة | الصين تبتكر تكنولوجيا حديثة لمعالجة الكسور خلال 3 دقائق
بيراميدز يختتم استعداداته للقاء العودة مع الجيش الرواندى بالقاهرة
كيف ماتت ميمي شكيب؟.. أسرار وتفاصيل مهمة يكشفها الكاتب محمد الشماع
ثواب التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم.. تعرف عليه
قرار البنك المركزي السبب.. رسوم إنستاباي الجديدة بعد خفض الفائدة
تركيا : يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على سكان غزة فوراً
بناء الوطن والحفاظ عليه.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بنصر أكتوبر
ناقد رياضي ينفي تصريحات إسلام الشاطر الإخيرة بشأن الزمالك
هنبقي في المركز الخامس ..الدرديري يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك
أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي : نتنياهو فوجئ برد ترامب على موافقة الفصائل الفلسطينية

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
محمود نوفل

أكد مسؤول إسرائيلي  أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فوجئ برد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة الفصائل الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه جيش الاحتلال بضرورة التوقف عن قصف غزة فورا حتى يتم التمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة.

وقال ترامب : في الوقت الحالي من الخطير جدا  إخراج الرهائن بأمان و نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها.

وأضاف ترامب : بناء على البيان الصادر عن حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم.

وتابع ترامب:  الأمر لا يتعلق بغزة فحسب بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق ؛ أصدرت حركة حماس بيانا أعلنت فيه موقفها بخصوص خطة ترامب للسلام في غزة، والهادفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي والإفراج عن الرهائن إلى جانب تفاصيل وبنود أخرى.

رد حماس على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة:

وقالت حماس في بيانها "حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا، فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية ، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع  خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

نص خطاب حماس في ردها على خطة ترامب:

وأضاف البيان أنه وبعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي :

تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.

وفي إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن الحركة عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

كما تجدد الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.

وما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية.

نتنياهو ترامب الفصائل الفلسطينية غزة حماس

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

جانب من الحلقة

سفير مصر الأسبق بإسرائيل يكشف الأهداف الخفية للفكرة الموحدة للأديان

ارشيفية

محافظ البحيرة تكشف أبرز الاستعدادات لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل

جانب من الحلقة

«الله أكبر..كلمة السر» اللواء أبو النجا يكشف نبع قوة الجيش المصري في حرب أكتوبر

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

