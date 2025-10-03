غزة تحتفل بموافقة حماس على خطة ترامب.. والغارات الإسرائيلية مستمرة

أفادت فضائية العربية أن النازحين الفلسطينيين في خان يونس يحتفلون بإعلان حماس الموافقة على خطة ترامب للسلام، في الوقت الذي تحلق فوقهم المروحيات الإسرائيلية.

القصف الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة:

ومازالت وتيرة القصف الإسرائيلي على جميع أنحاء قطاع غزة مستمرة وسط تحليق جميع أنواع الطائرات الحربية.

وأصدرت حركة حماس بيانا أعلنت فيه موقفها بخصوص خطة ترامب للسلام في غزة، والهادفة إلى وقف العدوان الإسرائيلي والإفراج عن الرهائن إلى جانب تفاصيل وبنود أخرى.

رد حركة حماس على خطة ترامب للسلام:

وقالت حماس في بيانها "حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا،، فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية ، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وأضاف البيان أنه بعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت الحركة قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها التالي :

تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه.

وفي إطار ذلك وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، أعلنت الحركة موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

وجددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي.

وبالنسبة لما ورد في مقترح الرئيس ترامب من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية.