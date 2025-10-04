الخارجية: نأمل أن ترتقي كافة الأطراف لتنفيذ خطة الرئيس ترامب فى غزة

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن رد حماس يعكس حرصا من الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء والرغبة الراسخة لإنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة

وقالت الخارجية المصرية في بيان له : رد حماس إدراك لضرورة إنهاء هذه الحرب بما يؤسس للمضي نحو تحقيق تطلعاته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية

وأضافت الخارجية المصرية: نعرب عن الأمل في أن يؤدي هذا التطور الإيجابي إلى أن ترتقي كافة الأطراف إلى مستوي المسؤولية بالالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترامب على الأرض وإنهاء الحرب ونفاذ المساعدات عبر الآليات الأممية دون قيود وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين

وتابعت الخارجية المصرية: جهود الرئيس الأمريكي ورؤيته إزاء تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يعكس قيادة حكيمة ورؤية واعية وثاقبة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحرصا منه على تكريس التعايش السلمي بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني

واتمت الخارجية المصرية: نعتزم القيام بأقصى جهد للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإزالة المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة