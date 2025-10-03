المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

تصدرت عبارات غرق المنوفية والبحيرة، وفيضان المنوفيه، محركات البحث المختلفة خاصة بعد تداول صور من قرية دلهمو والتي شهدت غمر بعض الأراضي الزراعية والمنازل الواقعة على طرح النهر نتيجة ارتفاع مفاجئ في مناسيب المياه.

شهدت قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، غرق عدد من المنازل ومساحات من الأراضي الزراعية الواقعة على حرم فرع نهر النيل، إثر ارتفاع منسوب المياه بشكل ملحوظ، الأمر الذي جدد معاناة الأهالي المتكررة مع الفيضان كل عام.

ناشدت رئاسة مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية جميع المواطنين والمزارعين المقيمين على أراضي طرح النهر بسرعة إخلاء الأراضي والمنازل المقامة عليها، تحسبًا لارتفاع منسوب مياه فرع نهر النيل.

