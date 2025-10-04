قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع دليفرى صدمته سيارة تسير عكس الاتجاه في بورسعيد
غراء عظمي يغنى عن الجراحة | الصين تبتكر تكنولوجيا حديثة لمعالجة الكسور خلال 3 دقائق
بيراميدز يختتم استعداداته للقاء العودة مع الجيش الرواندى بالقاهرة
كيف ماتت ميمي شكيب؟.. أسرار وتفاصيل مهمة يكشفها الكاتب محمد الشماع
ثواب التدبر والتأمل في آيات القرآن الكريم.. تعرف عليه
قرار البنك المركزي السبب.. رسوم إنستاباي الجديدة بعد خفض الفائدة
تركيا : يجب على إسرائيل أن توقف هجماتها على سكان غزة فوراً
بناء الوطن والحفاظ عليه.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بنصر أكتوبر
ناقد رياضي ينفي تصريحات إسلام الشاطر الإخيرة بشأن الزمالك
هنبقي في المركز الخامس ..الدرديري يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك
يائير لابيد: ينبغي على إسرائيل الانضمام إلى المناقشات التي يقودها ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا..مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بمدينة نيس

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
أعلنت السلطات في فرنسا مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بمدينة نيس.

ومن جانبه ؛ قال  عمدة مدينة نيس كريستيان إستروسي: إطلاق النار جاء نتيجة هجوم على خلفية نشاط العصابات المرتبطة بالمخدرات.

وفي سياق أخر  ؛ رفضت عائلة السفير الجنوب أفريقي لدى فرنسا، ناثي مثيثوا (58 عامًا)، التقارير التي أشارت إلى أنه أقدم على الانتحار بعد سقوطه من الطابق الثاني والعشرين بأحد فنادق باريس يوم الثلاثاء الماضي.


وقالت العائلة إن مثيثوا، الذي سبق أن تعرّض للتعذيب على أيدي شرطة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لم يكن ليسلك طريق الانتحار "لتجنب المساءلة أمام لجنة مادلانجا" التي تحقق في تدخلات سابقة بعمل الشرطة. وأكد أفراد عائلته أنه كان رجلاً شجاعا، متسائلين عن غياب طاقم حراسته الخاصة في الفترة بين اختفائه ووفاته.

المطالبة بتحقيق شامل

وطالبت العائلة الشرطة الفرنسية ووزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا بفتح تحقيق شامل حول الملابسات الغامضة المحيطة بوفاته.


وكانت لجنة مادلانجا قد استمعت لشهادة مفوض شرطة كوازولو ناتال الفريق أول نهلانهلا مخوانازي، الذي أشار إلى أن مثيثوا ، خلال فترة توليه وزارة الشرطة عام 2011 ، حاول التدخل لمنع محاكمة رئيس وحدة استخبارات الجريمة آنذاك، ريتشارد مدلولي، المتهم بقضايا فساد واستخدام غير قانوني لأموال سرية.


في المقابل، أشاد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا بمسيرة مثيثوا، مؤكداً أن وفاته "لحظة حزن عميق" وأنه ساهم بصفته سفيرًا في تعميق العلاقات بين جنوب أفريقيا وفرنسا. كما وصفه المؤتمر الوطني الأفريقي بأنه "مناضل مخلص من أجل الحرية وخادم وفيّ للشعب".


يُذكر أن مثيثوا، الذي شغل سابقا مناصب وزارية بينها وزارة الشرطة ووزارة الرياضة والفنون والثقافة، عُيّن سفيرًا لبلاده لدى فرنسا في ديسمبر 2023 بعد التعديل الوزاري الأخير في جنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام في باريس العثور على جثة السفير الجنوب أفريقي لدى فرنسا، نكوسيناثي إيمانويل ناثي مثيثوا (58 عامًا)، أسفل فندق "حياة ريجنسي" الشاهق في العاصمة الفرنسية صباح الثلاثاء، في واقعة وصفتها السلطات بأنها انتحار محتمل.


وأوضح بيان النيابة أن نافذة غرفة السفير في الطابق الثاني والعشرين فُتحت بالقوة باستخدام مقص تم العثور عليه داخل الغرفة، مضيفًا أن زوجته كانت قد رأته آخر مرة بعد ظهر الاثنين، قبل أن تتلقى رسالة منه في المساء يعتذر فيها ويُلمح إلى نيته إنهاء حياته.


وأكدت المدعية العامة لور بيكويو أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى وجود طرف ثالث في الحادث، لكنها شددت على أن التحقيق ما زال مستمرا لكشف جميع الملابسات.
من جانبه، وصف الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا وفاة مثيثوا بأنها "لحظة حزن عميق" معربا عن تضامن الحكومة والمواطنين مع أسرته، ومشيدًا بدوره في خدمة بلاده في مناصب متعددة.


وكان مثيثوا، المعروف بقربه من الرئيس السابق جاكوب زوما، قد عُيّن سفيرًا لجنوب أفريقيا لدى فرنسا في ديسمبر 2023، بعد مسيرة سياسية طويلة شغل خلالها عدة حقائب وزارية بينها وزارة الأمن (2008-2009)، ووزارة الشرطة (2009-2014)، ووزارة الثقافة (2014-2019)، ثم وزارة الرياضة والفنون والثقافة حتى عام 2023. كما كان عضوًا بارزًا في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ أكثر من عقدين، وشارك في نضال الحزب ضد نظام الفصل العنصري.


وأكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا أن السلطات الفرنسية تواصل التحقيق في ظروف وفاته، التي وصفتها بـ "المبكرة والمأساوية".

فرنسا مدينة نيس إطلاق نار سفير جنوب أفريقيا مقتل سفير جنوب أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

وزارة الموارد المائية والري

بيان عاجل من الري عن فيضان النيل والإدارة الأحادية للسد الإثيوبي

سعر الدواجن

60 جنيه .. رئيس شعبة الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون.. ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر أعراض كورونا الجديد

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. قلبك يتحدث بصوت عالٍِِ اليوم

برج السرطان
برج السرطان
برج السرطان

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد