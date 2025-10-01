قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
لغز وفاة سفير جنوب أفريقيا.. عائلته ترفض فرضية تخلصه من حياته وتطالب بالتحقيق

فرناس حفظي

رفضت عائلة السفير الجنوب أفريقي لدى فرنسا، ناثي مثيثوا (58 عامًا)، التقارير التي أشارت إلى أنه أقدم على الانتحار بعد سقوطه من الطابق الثاني والعشرين بأحد فنادق باريس يوم الثلاثاء الماضي.


وقالت العائلة إن مثيثوا، الذي سبق أن تعرّض للتعذيب على أيدي شرطة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، لم يكن ليسلك طريق الانتحار "لتجنب المساءلة أمام لجنة مادلانجا" التي تحقق في تدخلات سابقة بعمل الشرطة. وأكد أفراد عائلته أنه كان رجلاً شجاعا، متسائلين عن غياب طاقم حراسته الخاصة في الفترة بين اختفائه ووفاته.

المطالبة بتحقيق شامل


وطالبت العائلة الشرطة الفرنسية ووزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا بفتح تحقيق شامل حول الملابسات الغامضة المحيطة بوفاته.


وكانت لجنة مادلانجا قد استمعت لشهادة مفوض شرطة كوازولو ناتال الفريق أول نهلانهلا مخوانازي، الذي أشار إلى أن مثيثوا ، خلال فترة توليه وزارة الشرطة عام 2011 ، حاول التدخل لمنع محاكمة رئيس وحدة استخبارات الجريمة آنذاك، ريتشارد مدلولي، المتهم بقضايا فساد واستخدام غير قانوني لأموال سرية.


في المقابل، أشاد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا بمسيرة مثيثوا، مؤكداً أن وفاته "لحظة حزن عميق" وأنه ساهم بصفته سفيرًا في تعميق العلاقات بين جنوب أفريقيا وفرنسا. كما وصفه المؤتمر الوطني الأفريقي بأنه "مناضل مخلص من أجل الحرية وخادم وفيّ للشعب".


يُذكر أن مثيثوا، الذي شغل سابقا مناصب وزارية بينها وزارة الشرطة ووزارة الرياضة والفنون والثقافة، عُيّن سفيرًا لبلاده لدى فرنسا في ديسمبر 2023 بعد التعديل الوزاري الأخير في جنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام في باريس العثور على جثة السفير الجنوب أفريقي لدى فرنسا، نكوسيناثي إيمانويل ناثي مثيثوا (58 عامًا)، أسفل فندق "حياة ريجنسي" الشاهق في العاصمة الفرنسية صباح الثلاثاء، في واقعة وصفتها السلطات بأنها انتحار محتمل.


وأوضح بيان النيابة أن نافذة غرفة السفير في الطابق الثاني والعشرين فُتحت بالقوة باستخدام مقص تم العثور عليه داخل الغرفة، مضيفًا أن زوجته كانت قد رأته آخر مرة بعد ظهر الاثنين، قبل أن تتلقى رسالة منه في المساء يعتذر فيها ويُلمح إلى نيته إنهاء حياته.


وأكدت المدعية العامة لور بيكويو أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى وجود طرف ثالث في الحادث، لكنها شددت على أن التحقيق ما زال مستمرا لكشف جميع الملابسات.
من جانبه، وصف الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا وفاة مثيثوا بأنها "لحظة حزن عميق" معربا عن تضامن الحكومة والمواطنين مع أسرته، ومشيدًا بدوره في خدمة بلاده في مناصب متعددة.


وكان مثيثوا، المعروف بقربه من الرئيس السابق جاكوب زوما، قد عُيّن سفيرًا لجنوب أفريقيا لدى فرنسا في ديسمبر 2023، بعد مسيرة سياسية طويلة شغل خلالها عدة حقائب وزارية بينها وزارة الأمن (2008-2009)، ووزارة الشرطة (2009-2014)، ووزارة الثقافة (2014-2019)، ثم وزارة الرياضة والفنون والثقافة حتى عام 2023. كما كان عضوًا بارزًا في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منذ أكثر من عقدين، وشارك في نضال الحزب ضد نظام الفصل العنصري.


وأكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا أن السلطات الفرنسية تواصل التحقيق في ظروف وفاته، التي وصفتها بـ "المبكرة والمأساوية".

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

