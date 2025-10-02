قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: الوضع في الشرق الأوسط متدهور.. والغرب لم يستطع تقديم حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها اليوم على وقع منحنى إيجابي لمؤشراتها
أسامة كمال: حرب أكتوبر نقطة مضيئة في تاريخ مصر وتجسيد لروح الشعب المصري الصامد
سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير خارجية فرنسا : سنواجه بحزم الخروقات الروسية لأجواء أوروبا

أ ش أ

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتعاملان بحزم مع الخروقات الجوية الروسية على حدود دول الحلف، واصفاً إياها بأنها "استفزازات غير مقبولة تهدف إلى التغطية على فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المجالات العسكرية والاقتصادية".
وأشار بارو، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش مشاركته في اجتماع قادة مؤتمر ميونخ المنعقد في مدينة العلا السعودية ، إلى أن الرد على هذه الخروقات قد يتراوح بين إصدار التحذيرات إلى التدمير، مؤكداً أن جميع الخيارات مطروحة في حال استمرار الانتهاكات داخل الأجواء السيادية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو الناتو.
وفيما يتعلق بالتطورات في أوكرانيا ، شدد بارو على ضرورة الضغط ، و "اجبار بوتين لوقف إطلاق النار" ، مشيراً إلى تحسّن أداء الجيش الأوكراني، والدور المتزايد للموقفين الأوروبي والأمريكي في دعم كييف عسكريًا وسياسيًا.
وأكد دعم فرنسا لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تستهدف المواد التي يعتمد عليها بوتين في تمويل الحرب، مع الدفع باتجاه مقترحات تضمن لأوكرانيا مصادر تمويل طويلة الأجل.
وحول الوضع في لبنان، أكد وزير الخارجية الفرنسي ضرورة السير المتزامن في ملفات نزع سلاح حزب الله، وإعادة الإعمار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ، معلناً رغبة باريس، بتنسيق سعودي ورغبة من الرئيس الفرنسي ، في تنظيم مؤتمر لدعم الجيش اللبناني الذي سيتمكن من حصر السلاح في لبنان.
وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توم باراك، قام بدور مهم للغاية ، وأن التنسيق الفرنسي ـ الأمريكي قوي ، لأن الهدف المشترك هو إقامة دولة لبنانية قوية ذات سيادة وقادرة على حصر السلاح.
وفي الشأن السوري، أكد بارو وقوف باريس إلى جانب الشعب السوري، الذي عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى وجود حوار مستمر مع السلطات السورية حول الإصلاح المؤسسي الضروري لتعافي البلاد واستعادة الأمن.
وأشار إلى أهمية تعميم التجارب الإيجابية لإعادة الأمن في مناطق الساحل السوري، معربًا عن أمل بلاده في توسيع هذا الحوار، وضمان تمتع جميع السوريين بحقوق المواطنة الكاملة في دولة سورية موحَّدة.
وفي ختام تصريحاته، وصف وزير الخارجية الفرنسي الشراكة مع المملكة العربية السعودية بأنها كبيرة وتشمل مجالات مختلفة من التعاون خاصة في الجوانب الأمنية والاقتصادية والثقافية.
أ م ف/رأش

الاتحاد الأوروبي الناتو الخروقات

