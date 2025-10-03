قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
وراء برونزية هدايا وسر انجازات فرنسا.. التايكوندو يفاوض الأسباني روسيندو

ياسمين تيسير

يدرس الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفي ونائب رئيس اللجنة الاولمبية ونائب رئيس الاتحاد الافريقي والعربي ودول البحر المتوسط ، التعاقد مع المدرب الاسباني روسيندو ومساعدته جولشاه ألونسو من اجل قيادة منتخب مصر للتايكوندو من اجل الاستعداد بقوة لـ اولمبياد لوس انجلوس 2028 
ويمتلك روسيندو سيرة ذاتية قوية وكان له تجربه سابقة فى مصر حيث كان يقود منتخب مصر فى الفترة من 2015 وحتى 2017 واستطاع فى قيادة هداية ملاك بطلة مصر الاولمبية لتحقيق الفوز بالميدالية البرونزية فى اولمبياد ريو دى جانيرو 2016 ونجح فى  تحقيق نتائج متميزة للاعبين المصريين فى مختلف البطولات التى شارك فيها فبخلاف الميدالية الاولمبية لهدايا ملاك احرز سيف عيسي ميداليتين فضيتين فى بطولة الجائزة الكبرى بالاضافة الى تحقيق هداية ملاك ميدالية فضية واخرى برونزية وسهام الصوالحي ميدالية برونزية

 كما قاد المنتخب فى دورة الالعاب الافريقية 2015 وحقق المركز الاول فى الترتيب العام وحقق بطولة افريقيا 2016 بـ 7 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق هداية ملاك وسهام الصوالحي وميسون فاروق ونور عبد السلام ورضوي عبد القادر ومعاذ نبيل وغفران ذكي بينما جاءت الفضيات عن طريق سيف عيسي وعمر غنيم ويوسف علي والبرونزيتان عن طريق روان رفاعي وعبد الرحمن جوهري 


وفى بطولة الالعاب العسكرية حققت مصر المركز الثاني فى الترتيب العام على مستوي السيدات بذهبيتان عن طريق هدايا ملاك وسهام الصوالحي وبرونزية عن طريق نور عبد السلام 
وتولي المدير الفني الاسباني من 2018 وحتى الان المدرب الاول لمنتخبات فرنسا الاول والاوليمبي والمسئول عن تدريب واشراف وتنسيق الفريق ومتعدد التخصصات لمنتخب فرنسا الوطنى وحقق العديد من الميداليات الاولمبية للاعبين الفرنسين ابرزها ذهبية التيا لوران وبرونزيتان عن طريق التيا لوران وسيريان رافيت كما قاد المنتخب الفرنسى فى تحقيق ذهبيتان وبرونزيتان فى بطولات العام للتايكندو 


كما حصل الخبير الاسباني على جائزة افضل مدرب فى كأس العالم 2013 وجائزة مدرب العام 2023 فى حفل التايكوندو العالمي وقاد روسيندو فى مسيرته التدريبية كل من المكسيك وجواتيمالا ومصر وفرنسا 
وسيعاون المدير الفني المدربة جولشاه ألونسو حيث تعاون المدير الفني الاسباني فى جميع محطاته التدريبيه وفازت بمدربه العام فى حفل التايكوندو العالمى 2015 وافضل مدربه فى بطولة افريقيا 2016 والتى اقيمت بمدينة بورسعيد وافضل مدربه نسائية فى بطولة الامريكيتين بالمكسيك 2014 وحققت مع المدير الفني انجازات عديدة خلال مسيرته التدريبية

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

نيسان Z تسحق تويوتا سوبرا في حرب مبيعات السيارات الرياضية

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

