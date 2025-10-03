وراء برونزية هدايا وسر انجازات فرنسا.. التايكوندو يفاوض الأسباني روسيندو

يدرس الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفي ونائب رئيس اللجنة الاولمبية ونائب رئيس الاتحاد الافريقي والعربي ودول البحر المتوسط ، التعاقد مع المدرب الاسباني روسيندو ومساعدته جولشاه ألونسو من اجل قيادة منتخب مصر للتايكوندو من اجل الاستعداد بقوة لـ اولمبياد لوس انجلوس 2028

ويمتلك روسيندو سيرة ذاتية قوية وكان له تجربه سابقة فى مصر حيث كان يقود منتخب مصر فى الفترة من 2015 وحتى 2017 واستطاع فى قيادة هداية ملاك بطلة مصر الاولمبية لتحقيق الفوز بالميدالية البرونزية فى اولمبياد ريو دى جانيرو 2016 ونجح فى تحقيق نتائج متميزة للاعبين المصريين فى مختلف البطولات التى شارك فيها فبخلاف الميدالية الاولمبية لهدايا ملاك احرز سيف عيسي ميداليتين فضيتين فى بطولة الجائزة الكبرى بالاضافة الى تحقيق هداية ملاك ميدالية فضية واخرى برونزية وسهام الصوالحي ميدالية برونزية

كما قاد المنتخب فى دورة الالعاب الافريقية 2015 وحقق المركز الاول فى الترتيب العام وحقق بطولة افريقيا 2016 بـ 7 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق هداية ملاك وسهام الصوالحي وميسون فاروق ونور عبد السلام ورضوي عبد القادر ومعاذ نبيل وغفران ذكي بينما جاءت الفضيات عن طريق سيف عيسي وعمر غنيم ويوسف علي والبرونزيتان عن طريق روان رفاعي وعبد الرحمن جوهري



وفى بطولة الالعاب العسكرية حققت مصر المركز الثاني فى الترتيب العام على مستوي السيدات بذهبيتان عن طريق هدايا ملاك وسهام الصوالحي وبرونزية عن طريق نور عبد السلام

وتولي المدير الفني الاسباني من 2018 وحتى الان المدرب الاول لمنتخبات فرنسا الاول والاوليمبي والمسئول عن تدريب واشراف وتنسيق الفريق ومتعدد التخصصات لمنتخب فرنسا الوطنى وحقق العديد من الميداليات الاولمبية للاعبين الفرنسين ابرزها ذهبية التيا لوران وبرونزيتان عن طريق التيا لوران وسيريان رافيت كما قاد المنتخب الفرنسى فى تحقيق ذهبيتان وبرونزيتان فى بطولات العام للتايكندو



كما حصل الخبير الاسباني على جائزة افضل مدرب فى كأس العالم 2013 وجائزة مدرب العام 2023 فى حفل التايكوندو العالمي وقاد روسيندو فى مسيرته التدريبية كل من المكسيك وجواتيمالا ومصر وفرنسا

وسيعاون المدير الفني المدربة جولشاه ألونسو حيث تعاون المدير الفني الاسباني فى جميع محطاته التدريبيه وفازت بمدربه العام فى حفل التايكوندو العالمى 2015 وافضل مدربه فى بطولة افريقيا 2016 والتى اقيمت بمدينة بورسعيد وافضل مدربه نسائية فى بطولة الامريكيتين بالمكسيك 2014 وحققت مع المدير الفني انجازات عديدة خلال مسيرته التدريبية