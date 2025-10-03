فيريرا يفاضل بين الجزيري وعمرو ناصر لقيادة هجوم الزمالك أمام المحلة

يفاضل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بين الثنائي سيف الدين الجزيري وعمرو ناصر، لاختيار أحدهما لقيادة الخط الهجومي خلال مواجهة غزل المحلة المقبلة في الدوري الممتاز.

ويفكر فيريرا في الدفع بعمرو ناصر أساسياً بعدما ظهر بمستوى مميز عقب مشاركته كبديل في مباراة القمة الأخيرة، في الوقت الذي يرغب فيه أيضاً في منح الفرصة للمهاجم التونسي الجزيري بعد فترة طويلة من الغياب عن التشكيل الأساسي.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني قراره النهائي بشأن المهاجم الذي سيقود الخط الأمامي خلال المران الأخير للفريق قبل مواجهة غزل المحلة.