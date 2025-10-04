قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه
هل يجوز إخفاء المرض عن الخاطب المتقدم للزواج؟.. اعرف رأي الشرع
قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك
سليمة وآمنة.. شعبة الخضروات ترد على شائعة الطماطم المسرطنة
روسيا تسجل أكثر من 30 هزة ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا خلال 24 ساعة
افتتاح معرض تراثنا للجمهور اليوم ..وخدمات تطوير الأعمال الحرفية مجانا
جنات : حبيت كاظم الساهر من أول نظرة وما قلتلوش
نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
بسمة وهبة تدعو لاكتشاف مواهب الشباب وتقديم بدائل للألعاب والمؤثرين
حمادة طلبة: هذا سبب خسارة الزمالك للقمة..ومواجهة المحلة صعبة
أعمال صالحة تصل للميت وتخفف عنه في قبره.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام 2024/2025

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأنشطة الطلابية تمثل مدخلًا رئيسيًا لبناء شخصية متكاملة لطلاب الجامعات، مشيرًا إلى أنها تسهم في تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتُعزز روح الابتكار والانتماء، وتؤهل الشباب للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وفي هذا الاطار، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات، نتائج مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، والتي أطلقت وفقًا لتوجيهات وزير التعليم العالي بهدف توثيق حصاد الأنشطة على مستوى الجامعات المصرية، وتحفيز المؤسسات الأكاديمية على التميز في خدمة طلابها.

وأشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن منصة الأنشطة الطلابية بالمجلس الأعلى للجامعات رصدت تنفيذ أكثر من 40 ألف نشاط متنوع شاركت فيه 48 جامعة مصرية خلال فترة إعلان المسابقة، وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول لإتاحة مجالات الإبداع والتطوير أمام الطلاب في مختلف المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية، والعلمية، والتكنولوجية، بالإضافة إلى الأسر والاتحادات الطلابية والجوالة والخدمة العامة.

كما أوضح الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، أن كل جامعة رشحت خبراء من ذوي الاختصاص في الأنشطة الطلابية للمشاركة في عملية التقييم بما يضمن الشفافية والعدالة، وتم الاتفاق على تصنيف الجامعات الفائزة إلى ثلاث فئات؛ الفئة الذهبية وتشمل الجامعات الحاصلة على أكثر من 80%، والفئة الفضية وتشمل الجامعات الحاصلة على أكثر من 70%، والفئة البرونزية وتشمل الجامعات الحاصلة على أكثر من 60%.

وفيما يتعلق بالنتائج، أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الحكومية شهدت حصول جامعة المنصورة وجامعة حلوان على الفئة الذهبية، بينما جاءت جامعات عين شمس وسوهاج وبنها وطنطا وأسيوط والمنوفية والمنيا والفيوم والقاهرة في الفئة الفضية، فيما ضمت الفئة البرونزية جامعات قناة السويس والإسكندرية وجنوب الوادي والوادي الجديد.

أما الجامعات الأهلية فقد فازت جامعة المنصورة الأهلية بالفئة الذهبية، وحصلت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية على الفئة الفضية، فيما جاءت جامعات الجلالة الأهلية وبني سويف الأهلية والعلمين الدولية في الفئة البرونزية.

وفيما يخص الجامعات الخاصة فقد جاءت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة المصرية الروسية وجامعة فاروس في الفئة الذهبية، بينما جاءت جامعة 6 أكتوبر والجامعة المصرية الصينية في الفئة الفضية، وضمت الفئة البرونزية جامعات سيناء العريش والريادة للعلوم والتكنولوجيا والبريطانية وبدر وسيناء.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تعكس جهود الجامعات في ترسيخ ثقافة النشاط الطلابي كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم طلاب الجامعات وتوفير بيئة مناسبة لإبراز طاقاتهم ومواهبهم.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي البحث العلمي اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

أرشيفية

سكن بديل لكل مستأجر..كيفية التقديم على الوحدات عبر منصة إلكترونية موحدة

المتهمتين

هجيب شيخ يتوضأ باللبن.. الداخلية تضبط صاحبة مشاجرة الشرقية بسبب الميراث| فيديو

كارت الخدمات المتكاملة 2025.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

كارت الخدمات المتكاملة 2025.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

عمرو أديب

نطق الشهادتين| تعليق قوي من عمرو أديب على قبول حماس خطة ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

يا ريت تتراجع عن تصريحات الختان.. ياسمين الخطيب تعلق على زفاف ابنة هبة قطب

ترشيحاتنا

وزير الطيران المدني

وزير الطيران يناقش مع مفوضية أمريكا اللاتينية توحيد المواقف داخل الإيكاو

أرشيفية

ذكرى انتصارات أكتوبر.. حكاية أعظم حرب تحرير خططت لها العقول المصرية

اعتصام الوفد

جريدة الوفد ترحب بالزملاء في يوم السبت التضامني.. ومؤتمر صحفي بحضور البلشي

بالصور

قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك

نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة

برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة

وصفة شهية بخطوات بسيطة.. طريقة عمل أرز بالجمبري والمشروم

أرز بالجمبري والمشروم
أرز بالجمبري والمشروم
أرز بالجمبري والمشروم

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد