بحضور وزير العمل .. شراكة مصرية سعودية إماراتية جديدة فى المجال الصحى

شهدت القاهرة توقيع شراكة جديدة بحضور وفد حكومي مصري بارز تمثل في وزير العمل محمد جبران وعدد من ممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.

وأعلنت مجموعة "السعودي الألماني الصحية"، إحدى أبرز المؤسسات الطبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توثيق شراكتها مع "مايو كلينك" لتصبح أكبر عضو في المنطقة العربية ضمن شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية في مصر والمنطقة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتقديم رعاية طبية تضاهي أرقى المستويات العالمية.

شهد أحد فنادق القاهرة مراسم توقيع الاتفاقية بحضور معالي الأستاذ محمد جبران، وزير العمل، وعدد من ممثلي الحكومة المصرية، منهم الأستاذ الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التطوير المؤسسي، والأستاذ الدكتور عمر شريف، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأكد مكارم صبحي البترجي، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، أن الشراكة تمثل التزامًا طويل الأجل لتقديم خدمات صحية متطورة تتيح للمرضى الحصول على العلاج في وطنهم، مضيفًا أن المجموعة تسعى لتصبح الأولى في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة بحلول 2030.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي للمجموعة، أن التعاون مع الذي بدأ في 2019، يتيح تبادل الخبرات وتطوير برامج تدريبية متقدمة، مع التركيز على الأمراض القلبية.

وأشار الدكتور إريك مور، المدير الطبي لمايو كلينك إنترناشيونال، إلى أن الشراكة تسعى لتعزيز معايير الرعاية الصحية عبر برامج التطوير السريري.

تأتي هذه الشراكة كخطوة محورية لتعزيز مكانة مصر كوجهة موثوقة للسياحة العلاجية وتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصحي.