بعد الإعلان رسميًا... شروط الترشح لانتخابات النواب 2025

تزامنًا مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أعلنت عن موعدها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم، اعتبارًا من يوم الأربعاء 8 أكتوبر وحتى الأربعاء 15 أكتوبر 2025، حدد القانون عددًا من الشروط الواجب توافرها في المرشحين، في إطار ضمان شفافية العملية الانتخابية وتمكين الكفاءات من خوض المنافسة.



شروط الترشح لعضوية مجلس النواب



مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُشترط فيمن يترشح العضوية مجلس النواب:

1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المنظم لذلك.

3- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانوناً.

6- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية

(ب) صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بحسب الأحوال بإلغاء الأثر المانع من الترشحالمترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.



وتجدر الاشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي أعلنت الجدول الزمني الخاص بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.



ويبدأ التصويت في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بينما تجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر. ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 نوفمبر.



يُذكر أن المرحلة الأولى تشمل عددًا من المحافظات التي تم الإعلان عنها سابقًا، فيما تستعد الهيئة للإعلان عن مواعيد المرحلة الثانية قريبًا.