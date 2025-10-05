اختتام تدريبات برنامج «سفراء مشواري» بالمدرسة اليابانية بكفر الشيخ | صور

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فعاليات تدريبات برنامج "سفراء مشواري" بالمدرسة اليابانية ببيلا، والذي تقدمه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه هي المرة الثالثة التي تُنفذ فيها التدريبات بالمدرسة اليابانية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل استثمارًا حقيقيًا في طاقات الأجيال القادمة من خلال تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويؤهلهم للمشاركة الفعّالة في بناء المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبها، عبرت السفيرة اليابانية "أوجاوا كايوكو"، عن سعادتها لتنفيذ مثل هذه التدريبات لطلاب المدرسة اليابانية بكفرالشيخ، كون هذه التدريبات تعزز بناء شخصية سوية متعاونة بداخل الطالب، كما انها تعلم مهارات التعلم الذاتي والإبداع الابتكار للطلاب.

وأكدت أن المدرسة علي كافة الاستعداد لاستضافة مثل تلك التدريبات مرات عديدة كخطوة هامة لصقل مهارات إيجابية للدارسين بالمدرسة، واختتم البرنامج التدريبي بتكريم القائمين على العملية التدريبية، والاشادة بجهدهم المثمر مع الطلاب.

وتضمن البرنامج تدريبات عملية وورشًا تفاعلية ركزت على المهارات الشخصية، ومهارات التعامل مع الآخرين.

فيما نفذت التدريب نهال البحراوي سفيرة برنامج مشواري، وذلك بحضور، د.عبدالله أحمد محمود عبد العزيز مدير المدرسة، حسن الدسوقي منسق البرنامج بالمحافظة.

جدير بالذكر أن البرنامج يُنفذ تحت إشراف نانيس الناقوري رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الناشئة، وبمتابعة تنفيذ مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور رامي عبد الحفيظ، منسق البرنامج بالوزارة، وعمرو العتراوي، منسق سفراء مشواري بالوزارة.