الجبهة الوطنية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة مجد تتجدد.. ونصرك يا مصر مستمر
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اختتام تدريبات برنامج «سفراء مشواري» بالمدرسة اليابانية بكفر الشيخ | صور

جانب من الفعاليات
محمود زيدان

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ فعاليات تدريبات برنامج "سفراء مشواري" بالمدرسة اليابانية ببيلا، والذي تقدمه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه هي المرة الثالثة التي تُنفذ فيها التدريبات بالمدرسة اليابانية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل استثمارًا حقيقيًا في طاقات الأجيال القادمة من خلال تنمية مهاراتهم وصقل قدراتهم بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، ويؤهلهم للمشاركة الفعّالة في بناء المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

من جانبها، عبرت السفيرة اليابانية "أوجاوا كايوكو"، عن سعادتها لتنفيذ مثل هذه التدريبات لطلاب المدرسة اليابانية بكفرالشيخ، كون هذه التدريبات تعزز بناء شخصية سوية متعاونة بداخل الطالب، كما انها تعلم مهارات التعلم الذاتي والإبداع الابتكار للطلاب.

 وأكدت أن المدرسة علي كافة الاستعداد لاستضافة مثل تلك التدريبات مرات عديدة كخطوة هامة لصقل مهارات إيجابية للدارسين بالمدرسة، واختتم البرنامج التدريبي بتكريم القائمين على العملية التدريبية، والاشادة بجهدهم المثمر مع الطلاب.

وتضمن البرنامج تدريبات عملية وورشًا تفاعلية ركزت على المهارات الشخصية، ومهارات التعامل مع الآخرين.

فيما نفذت التدريب نهال البحراوي سفيرة برنامج مشواري، وذلك بحضور، د.عبدالله أحمد محمود عبد العزيز مدير المدرسة، حسن الدسوقي منسق البرنامج بالمحافظة.

جدير بالذكر أن البرنامج يُنفذ تحت إشراف نانيس الناقوري رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الناشئة، وبمتابعة تنفيذ  مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور رامي عبد الحفيظ، منسق البرنامج بالوزارة، وعمرو العتراوي، منسق سفراء مشواري بالوزارة.

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
طريقة عمل الكوكيز السريع..
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
