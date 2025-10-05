قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: دعم الحكومة للقطاع الزراعي خطوة استراتيجية لحماية صغار الفلاحين
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
تقرير: الإغلاق الحكومي بأمريكا والنزاعات يدعمان أسعار الذهب القياسية
زعيم كوريا الشمالية: إجراء جديد للرد على الحشد العسكري الأمريكي في سول
أخبار البلد

الرئيس السيسي: القوات المسلحة تقدم كل ما لديها من أجل الحفاظ على الدولة المصرية

أ ش أ

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة، على مر السنوات، قدمت كل ما لديها من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر كانت بداية انطلاقة كبيرة للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام.

شدد رئيس الجمهورية على أن دور القوات المسلحة لم يتوقف عند أكتوبر، بل استمر بعد ذلك بفاعلية، موضحا أنه خلال الفترة ما بين 2011 و2013 كانت القوات المسلحة على قدر المسؤولية وحافظت على الدولة المصرية من السقوط في ظروف بالغة الصعوبة، بعزيمة وصبر وتضحية وفهم.

طالب الرئيس -خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة- بالوقوف احتراما وإجلالا للشهداء، موجها التحية والاحترام والتقدير للقوات المسلحة قيادة وضباطا وصفا وجنودا، ومهنئا الجميع بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر.

أشار الرئيس السيسي إلى أن القوات المسلحة خاضت على مدار نحو 10 سنوات حربا ضروسا ضد الإرهاب، واستطاعت أن تؤمن الدولة وتنهي واحدة من أكبر التحديات التي واجهت جيوش العالم، مؤكدا أن الجيش المصري بتضحيات أبنائه ودمائهم نجح في استعادة أمن وسلامة الدولة المصرية، بما في ذلك سيناء.

أكد أن القوات المسلحة خلال السنوات الأخيرة قامت بدور كبير جدا، مشيرا إلى أنه يذكر ذلك في اجتماع المجلس كفرصة للتسجيل والتذكرة. وأوضح أن القوات المسلحة ساهمت مساهمة ضخمة في التنمية داخل الدولة المصرية على مدار السنوات ال10 أو ال12 الماضية.

أشار إلى أن القوات المسلحة كانت دائما تقوم بدور في هذا المجال، إلا أن الفترة من عامي 2012 و2013 وحتى الآن شهدت مساهمة كبيرة في تنظيم وبناء البنية الأساسية للدولة المصرية.

أشار الرئيس إلى أن كل ذلك جرى تنفيذه في الوقت الذي تتحمل فيه القوات المسلحة مسؤولية حماية الحدود على مختلف الاتجاهات بفاعلية وقوة وهدوء، مؤكدا أنه لم يكن ممكنا في ذكرى أكتوبر إغفال هذا الدور أمام المجلس والشعب المصري الذي يقدر كل التضحيات والجهد والإخلاص من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، وقال "شكرا لكم وربنا سبحانه وتعالى يحفظ بلدنا ويحفظكم درعا وسيفا يحمي الدولة المصرية".
 

القوات المسلحة حرب أكتوبر انتصارات أكتوبر

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: العلم منحة إلهية يجب أن نحافظ عليها ونتواضع بها لله

جريمة شباب المحور

جريمة شباب المحور.. مظهر شاهين: الستر أولى والخطأ لا يبيح نشر العورات

إخراج الزكاة

عقوبة مانع إخراج الزكاة.. عضو الأزهر للفتوى: ليست أخروية فقط وينال عذابا أليما

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

