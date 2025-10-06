إصابة شابين في مشاجرة بالمنجل بالوادي الجديد

أصيب شابان في مشاجرة بسلاح أبيض "منجل" ، بمزرعة بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وبوصل مصابين بجروح وكسور متفرقة بالجسم بسبب مشاجرة على خلافات زراعية.

وتبين نشوب مشاجرة بين شابين استخدم الأول المنجل " سلاح أبيض " لقص النباتات، وقطعة خشب بقرية "الهنداو" التابعة لمركز الداخلة، بسبب خلافات زراعية بين كل من " م.أ.ح"، 17 عامًا ومقيم بقرية العوينة بمركز الداخلة وأصيب بكسر مفتوح أعلى عظام الزند الأيسر، وجرح قطعي بطول 8 سم، فيما أصيب الطرف الثاني في المشاجرة ويدعى " م.ع.ع"، 16 عامًا، بجرح قطعي في منطقة الجبهة بطول 2 سم.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج فيما تحرر محضر بالمشاجرة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.