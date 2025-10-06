قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ جنوب سيناء يضع إكليل الزهور بساحة العَلَمُ بالطور احتفالًا بذكرى النصر

احتفالات بنصر أكتوبر
احتفالات بنصر أكتوبر
ايمن محمد

 شهدت محافظة جنوب سيناء  اليوم احتفالية كبرى بمناسبةالـ52 لنصر أكتوبر المجيد  الذكري  .

قام اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بساحة العَلَمُ بمدينة طور سيناء، تخليدًا لأرواح أبطال مصر الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة فداءً للوطن.

حضر المراسم مدير أمن جنوب سيناء، وممثل عن القوات المسلحة، ورئيس جامعة السويس، ورئيس جامعة الملك سلمان الدولية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من مشايخ وعواقل المحافظة، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وسط أجواء وطنية .

وبدأت المراسم بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء، ثم قام المحافظ بوضع الإكليل وتحية النصب التذكاري.

وألقى المحافظ كلمة  أكد فيها أن نصر أكتوبر سيظل صفحة مضيئة في سجل البطولات المصرية، ورسالة خالدة للأجيال القادمة بأن الشعب المصري لا يعرف المستحيل.

وقال المحافظ إن هذه الذكرى الخالدة تجسد إرادة الأمة المصرية وعزيمتها الصلبة في استعادة الأرض والكرامة، موجهًا التحية والتقدير لأبطال القوات المسلحة البواسل الذين يسطرون كل يوم ملحمة جديدة في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

كما أشاد المحافظ بالدور الوطني والإنساني لمشايخ وعواقل جنوب سيناء في دعم جهود الدولة وترسيخ روح الولاء والانتماء بين أبناء المحافظة، مؤكدًا استمرار مسيرة التنمية والبناء والتنمية المستدامة في ظل القيادة الحكيمة  للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستقبل أفضل لأبناء الوطن.

وأكد المحافظ في ختام كلمته أن محافظة جنوب سيناء تمضي بخطى ثابتة في استكمال المشروعات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والإسكان، والطاقة المتجددة، والسياحة، بما يعزز من مكانة سيناء كقاطرة للتنمية المستدامة ومركز جذب استثماري وسياحي عالمي.

يُذكر أن هذه المراسم جاءت ضمن برنامج احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد الـ52 لنصر أكتوبر، والتي تضمنت مسيرة شبابية تحت عنوان "في حب مصر"، وفعاليات تحية العلم وتبادل التهاني مع الحضور.

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

سيارات هاتشباك للبيع

منها جيتز وجوك .. سيارات هاتشباك للبيع سعرها 450 ألف جنيه

جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II

تعرف على جوردون بيوهريج مصمم سيارة Continental Mark II الكلاسيكية

محمول جديد

vivo تطلق هاتف V60 Lite الجديد .. تفاصيل

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

