720 فرصة عمل بسلسلة محلات تجارية شهيرة

أعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 720 فرصة عمل جديدة، بالتعاون مع سلسلة محلات سبينس إيجيبت، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بوزارة العمل، أن الوظائف المتاحة تشمل:

120 جزار، 100 شيف جبن، 80 موظف أمن وكاميرات، 60 بائع خضار وفاكهة، 50 كاشير، 50 سائق، 40 شيف حلواني، 40 منسق ممرات، 30 موظف استلامات، إضافة إلى 150 وظيفة مساعد (جبن – جزار – مخبوزات).

ويتم التقديم من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا، بمقر الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، ميدان جهينة، مول العرب – بوابة 21.

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقديم، مؤكدة حرصها على مواصلة جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب تسهم في الحد من البطالة ودعم سوق العمل المصري.