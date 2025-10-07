إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الدائري بقليوب

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الدائري بنطاق مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، عقب حادث مروري، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالقرب من محطة الأتوبيس الترددي أعلى الدائري.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالرصيف وتحطمها جزئيًا.

تم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابة إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت النيابة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت الأجهزة المعنية أنه تم رفع آثار الحادث بالكامل من موقعه، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي دون أي تأثير على السيولة المرورية بالطريق.