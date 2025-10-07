قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن قضية المياه
أحمد عمر هاشم: رأيت النبي في المنام فاخترت التخصص في علم الحديث
الخارجية: الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني لم ولن تتوقف على الإطلاق
الخارجية: ندعو هولندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
قرار عاجل من السعودية.. وقف دخول الأتوبيسات الأردنية خلال موسم الحج المقبل
وزير الخارجية: حريصون على التعاون مع هولندا في مجال إدارة الموارد المائية
بدر عبد العاطي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع هولندا ومواجهة الهجرة غير الشرعية بمقاربة شاملة
إبراهيم فايق: نادي الزمالك الآن يواجه شبح الإفلاس
وصول جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم إلى الجامع الأزهر.. وصلاة الجنازة عقب الظهر
"النصر كان نصرين".. فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يتوج احتفالات مصر بذكرى أكتوبر
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
الاستثمار تبحث مع جهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الدائري بقليوب

إعادة الحركة المرورية
إعادة الحركة المرورية
إبراهيم الهواري

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على الطريق الدائري بنطاق مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، عقب حادث مروري، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، إثر اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بالقرب من محطة الأتوبيس الترددي أعلى الدائري.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبيّن أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالرصيف وتحطمها جزئيًا.

تم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابة إلى مستشفى قليوب لتلقي العلاج اللازم، فيما تولت النيابة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت الأجهزة المعنية أنه تم رفع آثار الحادث بالكامل من موقعه، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي دون أي تأثير على السيولة المرورية بالطريق.

