4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات تحت 7 سنوات، على صالة نادي مدينة نصر، بمشاركة عدد كبير من الأندية والهيئات المسجلة ضمن نشاطات الاتحاد المصري.

وكشف اتحاد الجمباز النقاب عن حجم المشاركة في البطولة، والتي وصلت إلى 4500 لاعبة يمثلون جميع الأندية والهيئات على مستوى الجمهورية، وهو عدد كبير يمثل ارتفاعا ملحوظا وغير مسبوق في نسب المشاركة.

ويحظى الجمباز المصري بحجم مشاركة ضخم مقارنة بالفترات الماضية، حيث تشهد بطولاته المحلية مشاركة أعداد كبيرة وضخمة في جميع فروع اللعبة سواء جمباز فني أو جمباز إيقاعي أو أيروبيك وترامبولين.

ويعمل مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، على تعزيز قاعدة المشاركة في بطولات الموسم المحلي، من أجل صناعة جيل من اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.