غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

القسم الرياضي

تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات تحت 7 سنوات، على صالة نادي مدينة نصر، بمشاركة عدد كبير من الأندية والهيئات المسجلة ضمن نشاطات الاتحاد المصري.

وكشف اتحاد الجمباز النقاب عن حجم المشاركة في البطولة، والتي وصلت إلى 4500 لاعبة يمثلون جميع الأندية والهيئات على مستوى الجمهورية، وهو عدد كبير يمثل ارتفاعا ملحوظا وغير مسبوق في نسب المشاركة.

ويحظى الجمباز المصري بحجم مشاركة ضخم مقارنة بالفترات الماضية، حيث تشهد بطولاته المحلية مشاركة أعداد كبيرة وضخمة في جميع فروع اللعبة سواء جمباز فني أو جمباز إيقاعي أو أيروبيك وترامبولين.

ويعمل مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، على تعزيز قاعدة المشاركة في بطولات الموسم المحلي، من أجل صناعة جيل من اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

الجمباز الفني اتحاد الجمباز منتخب مصر الاتحاد المصري للجمباز لعبة الجمباز

