النقل تحذر المواطنين من السلوكيات السلبية بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي

نشرت وزارة النقل فيديو للتوعية بالسلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT

يأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا " وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل والمواصلات وذلك للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وتضمن الفيديو الذي نشرته وزارة النقل، عبر صفتحها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تشويه جدران المحطات، او الركوب بدون تذكرة او محاولة فتح باب المترو بعد غلقه، أو الوقوف على حافة الرصيف وتعريض حياة الراكب للخطر بالإضافة الى التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان و بالإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة.