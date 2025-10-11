قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم ورشة العنف الإلكتروني والأمن السيبراني

أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية بعنوان «العنف الإلكتروني والأمن السيبراني»، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان – مصر UNFPA Egypt، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي European Union in Egypt.

تفاصيل الورشة

عُقدت الورشة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وناقشت مخاطر العنف الإلكتروني وآليات الحماية منه، ودور وحدات مناهضة العنف في الجامعات في توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات. كما استعرضت جهود المجلس القومي للمرأة ومكتب شكاوى المرأة (15115) في دعم السيدات وحماية حقوقهن الرقمية.

محاضرات الأمن السيبراني

وتضمن البرنامج محاضرات علمية حول مفاهيم الأمن السيبراني وأساليب الوقاية الرقمية، إضافة إلى مناقشة ظاهرة الأخبار الكاذبة والتشهير الإلكتروني، ودور الأسرة في بناء الثقة والحماية، مع التأكيد على أهمية مشاركة الشباب المتطوعين في دعم جهود التوعية المجتمعية.

وأكد المجلس القومي للمرأة في ختام الورشة أهمية التعاون مع الجامعات المصرية لنشر ثقافة الأمان الرقمي، وتحويل التكنولوجيا من أداة تهديد إلى وسيلة تمكين وحماية وبناء.

