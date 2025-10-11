أصغر المرشحين.. فوز د.حازم الجمل في انتخابات أطباء كفر الشيخ

فاز الدكتور حازم عزت الجمل، طبيب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى كفر الشيخ، بعضوية مجلس نقابة الأطباء بكفر الشيخ «تحت السن».

جدير بالذكر أن الدكتور حازم الجمل، من أبناء قرية إبشان التابعة لمركز بيلا، وكان أصغر المرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بكفر الشيخ، شهدت منافسة قوية بين 11 مرشحًا على 4 مقاعد (فوق السن، تحت السن)، وسط مشاركة إيجابية من الأطباء.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية، وبحضور الدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.