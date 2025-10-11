قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
أسعار السجائر بعد خفض الدولار .. شعبة الدخان تكشف مفاجأة
سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 11-10-2025
ترامب يخطط لاجتماع دولي في القاهرة لبحث مستقبل غزة
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
مواطنون يوزعون الشربات في شرم الشيخ فرحا باتفاق غزة وزيارة ترامب
وزير خارجية إيطاليا: ننسق مع واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ خطة ترامب للسلام

منار عبد العظيم

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن تطورات الأوضاع في غزة، وخصوصًا ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتهدئة التصعيد العسكري.

تنسيق إيطالي-أمريكي حول خطة ترامب للسلام
أوضح تاياني أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على تنفيذ ما وصفه بـ"خطة الرئيس ترامب للسلام"، في إشارة إلى المبادرة الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، التي طُرحت خلال فترة إدارة ترامب.

التصريحات تأتي وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي في ظل تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد واحتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

