وزير خارجية إيطاليا: ننسق مع واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ خطة ترامب للسلام

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن تطورات الأوضاع في غزة، وخصوصًا ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتهدئة التصعيد العسكري.

تنسيق إيطالي-أمريكي حول خطة ترامب للسلام

أوضح تاياني أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على تنفيذ ما وصفه بـ"خطة الرئيس ترامب للسلام"، في إشارة إلى المبادرة الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، التي طُرحت خلال فترة إدارة ترامب.

التصريحات تأتي وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيطالي في ظل تصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد واحتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.