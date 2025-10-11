قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مئات القتلى والجرحى بسبب هجمات الدعم السريع على الفاشر
الأونروا: لدينا كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر
مراسل "القاهرة الإخبارية": حركة العودة لمدينة غزة تتزايد رغم الدمار
المشاط: 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
القاهرة الإخبارية: مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة
قائمة الخطيب تواصل جولاتها الانتخابية بالأهلي
أول تعليق من ابنة إيناس الدغيدي بعد زواج والدتها فى سن الـ 70
رئيس الوزراء يتفقد مصنع ملابس جاهزة بالقليوبية
رئيس الوزراء يتفقد مدرسة "إيجيبت جولد" المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات
حماس: إسرائيل رفضت اطلاق سراح الطبيبين حسام أبو صفية ومروان الهمص
انخفاض العقود الآجلة لفول الصويا والقطن والنحاس والقمح والنفط
تحويلات مرورية بشارع الهرم لإصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 300 مم بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انتخابات النواب 2025.. ضوابط التنازل والتعديل في القوائم الانتخابية وخلو المقاعد

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون انتخابات مجلس النواب، الإجراءات المنظمة للتنازل أو التعديل في القوائم الانتخابية، وكذلك آلية التعامل مع حالات خلو المقاعد بعد إعلان القوائم النهائية للمترشحين.

التنازل عن انتخابات النواب

وحسب القانون، يحق لأي مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان رسمي إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويُثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين بالدائرة. كما يجوز لممثل القائمة التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء تعديل أو تنازل في مترشحي القائمة خلال نفس المدة.

تنازلات السباق الانتخابي

وتتولى الهيئة نشر التنازلات أو التعديلات في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، كما يُعلن التنازل على باب اللجان الفرعية يوم الانتخاب.

أما في حال خلو مقعد أحد المترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذ حكم قضائي، فيحل محله المترشح الاحتياطي التالي في الترتيب من ذات الصفة، ويجوز لممثل القائمة استكمال العدد بتقديم مترشح احتياطي جديد خلال يومين. وفي حال حدوث خلو بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب، يُجرى التصويت في موعده رغم النقص، ويتم استكمال العدد من الاحتياطيين بالقائمة الفائزة وفقًا للترتيب المحدد.

انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

حسام حسن

حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

كريم عبد العزيز وإياد نصار

إياد نصار وكريم عبد العزيز يحتفلان بزفاف ابنة الشهيد محمد مبروك| صور

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

ترشيحاتنا

ميسرة

عمليات تجميل شوهت وجه النجمات.. ميسرة وإليسا ووفاء سالم الأبرز

مجدي الهواري

مجدي الهواري يعلن بدء تصوير لعبة جهنم من مسلسل القصة الكاملة

كمال الطويل

في ذكراه.. قصة تدخل كمال الطويل لحل أزمة عبد الحليم حافظ

بالصور

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد