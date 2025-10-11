انتخابات النواب 2025.. ضوابط التنازل والتعديل في القوائم الانتخابية وخلو المقاعد

حدد قانون انتخابات مجلس النواب، الإجراءات المنظمة للتنازل أو التعديل في القوائم الانتخابية، وكذلك آلية التعامل مع حالات خلو المقاعد بعد إعلان القوائم النهائية للمترشحين.

التنازل عن انتخابات النواب

وحسب القانون، يحق لأي مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان رسمي إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويُثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين بالدائرة. كما يجوز لممثل القائمة التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء تعديل أو تنازل في مترشحي القائمة خلال نفس المدة.

تنازلات السباق الانتخابي

وتتولى الهيئة نشر التنازلات أو التعديلات في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، كما يُعلن التنازل على باب اللجان الفرعية يوم الانتخاب.

أما في حال خلو مقعد أحد المترشحين بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذ حكم قضائي، فيحل محله المترشح الاحتياطي التالي في الترتيب من ذات الصفة، ويجوز لممثل القائمة استكمال العدد بتقديم مترشح احتياطي جديد خلال يومين. وفي حال حدوث خلو بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب، يُجرى التصويت في موعده رغم النقص، ويتم استكمال العدد من الاحتياطيين بالقائمة الفائزة وفقًا للترتيب المحدد.