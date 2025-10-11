شغلكم مستنيكم في الأماكن دي .. رئيس الوزراء يزف خبرا سارا لشباب القليوبية

اعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لقيامه بجولة في محافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة .



وقال مدبولي انه تفقد ٣ قلاع صناعية للملابس الجاهزة والاجهزة المنزلية لافتا مثل هذه المشاريع توفر الاف فرص عمل للشباب والفتيات مشيرا الي ان الصناعة تنمو في مصر وتقود قاطرة الاقتصاد للنمو والتوسع.



وبشان موقف مصر من القضية الفسطينية قال ان مصر أكدت مرارا علي رفض التهجير ورفض اي محاولة لتهجير لشعب الفلسطيني .



و قال مدبولي خالص التقدير لمؤسسات الدولة المصرية لما قدمته من جهد علي مدي عامين من الحرب علي عزة.

وبشان الاقتصاد المصري قال ان هناك عدد من المؤسسات الدولية الاقتصادية اكدت علي استدامة الاقتصاد المصري وانه في المسار الصحيح لافتا ان مؤسسة استاندر اند بورز رفعت تصنيف مصر الائتماني لاعلي مستوى منذ ٧ سنوات.



واشار الي ان المؤسسات الدولية تثمن برنامج مصر الاقتصادي وتؤكد علي النظرة المستقبلية الايجابية لمصر.