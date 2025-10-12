قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
البرتغال تهزم أيرلندا بهدف في تصفيات كأس العالم
إسبانيا تفوز على جورجيا بثنائية في تصفيات كأس العالم
عقب اتفاق شرم الشيخ.. المساعدات المصرية ترافق عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة
أحمد عبد المنعم زوج إيناس الدغيدي : عندي 3 أبناء واخترت تاريخ الفرح مع ميلاد أول حفيدة لي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 أكتوبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 اكتوبر 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

قد يشهد مواليد هذا البرج تغييرًا إيجابيًا في مسيرتهم المهنية، مما يعود بالنفع على مستقبلهم. ستبقى صحتك مستقرة، وستستمتع بوقت ممتع مع أحبائك. قد تهتم بالأنشطة المنزلية أو تخطط لشيء ترفيهي للاسترخاء. ستساعد جهودك في الحفاظ على الانسجام في المنزل..

برج الثور وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

سيساعدك الحفاظ على روتينٍ سليمٍ ونظامٍ غذائيٍّ متوازنٍ على الشعور بالنشاط. ستكتسب الثقةَ اللازمةَ لإدارة جميع أعمالك بشكلٍ مستقل. مع ذلك، قد تتطلب تقلبات العمل والضغوط المالية تقليص نفقات الأسرة.

برج الجوزاء وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

ستتعزز علاقتك بوالديك، وسيكون شريكك داعمًا ومتفهمًا. مع ذلك، قد تشعر ببعض القلق بشأن صحة أحد كبار السن في المنزل. ستواجه مسؤوليات عمل جديدة، وستنجزها بنجاح

برج السرطان وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

إنه وقت مناسب للحب والعلاقات. من المرجح أن يحقق العاملون في مجال الإعلام والاتصال إنجازًا هامًا، فاستغلوا هذه اللحظة على أكمل وجه. ستحاولون أيضًا تعزيز شراكاتكم التجارية.

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

قد يُضفي وصول الأقارب جوًا من البهجة والسرور على المنزل. سيتبع ذلك تبادلٌ حيويٌّ للأفكار. تجنّب الثقة العمياء بأي شخص، وثق برأيك. إن الاهتمام بأنشطة أطفالك سيعزز ثقتهم بأنفسهم ويوطّد الروابط العائلية

برج العذراء وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

سيدعمك أطفالك في أمورك التجارية. استشر خبيرًا قبل استثمار أموالك. بالسيطرة على نفسك وفهم المواقف، ستجد الحلول بسهولة. يوم جيد لعلاقات الحب. بشكل عام، سيكون اليوم مناسبًا.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

استشر خبيرًا قبل اتخاذ أي قرار. دعم العائلة سيساعد في الحفاظ على التناغم. قد يتم أيضًا استرداد المدفوعات المتعثرة..

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

إذا كنت تخطط لمغامرة جديدة، فستدعمك عائلتك بكل إخلاص. قد يتطلب العمل المنزلي اهتمامًا، بينما تحتاج صحة كبار السن في العائلة إلى رعاية. الوضع المالي يشهد تحسنًا.

برج القوس وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

هناك إمكانيةٌ لإنجازاتٍ جديدةٍ في عملك الحالي. ستُسفر التغييراتُ الأخيرةُ التي أجريتها في العمل عن نتائجَ قوية. قد تكون رحلةٌ رسميةٌ مُرتقبة، بالإضافة إلى فرصٍ للترقية. سيُميّز الاحترامُ المتبادلُ والودُّ حياتكَ الزوجية.

برج الجدي وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 

 

قد يُساعدك التوجيه من ذوي الخبرة أو النفوذ على تنمية أعمالك. سيستمر استقرارك المالي. تجنب إشراك الغرباء في شؤونك الشخصية، ولا تُغفل عن شؤون عائلتك التي تتطلب اهتمامك.

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

ستُتاح لك فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب تجارية، مما يُعزز وضعك المالي، يُنصح بالهدوء وتجنب العناد المفرط. ستشارك في أنشطة اجتماعية وتكسب احترام الآخرين. ستكون حياتك الزوجية سعيدة، وقد تتلقى أخبارًا سارة من أبنائك.

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 

 

إنه يوم مناسب لتطبيق أفكار جديدة في العمل. مهما كانت خطتك، سيتبعها النجاح. ستدعمك عائلتك بشكل كامل في إنجاز مهامك المنزلية. ستتاح لك فرص عديدة لإثبات ذاتك.

