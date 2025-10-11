قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه.. وكفى ظلمًا للمجلس الحالي
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد استعدادات المولد الأحمدي ويؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، جولاته التفقدية المكثفة لمتابعة استعدادات محافظة الغربية لاستقبال زوار المولد الأحمدي، حيث بدأ صباح اليوم بجولة ميدانية شاملة في محيط مسجد السيد البدوي، قبل أن يعود مساءً لتفقد المنطقة مرة أخرى، والتأكد من جاهزية كافة الخدمات على مدار الساعة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للزوار، مع التركيز على توفير الأمان والراحة، وتيسير حركة المرور، وتعزيز إجراءات الأمن، وتنظيم المناطق المحيطة بالمسجد.
وأضاف الجندي أن المحافظة خصصت فرقًا للتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لضمان انسيابية الخدمات وتوفير كافة احتياجات الزوار دون أي معوقات.

دعم الأسر والعائلات

وأشار المحافظ إلى أن جهود المحافظة تتكامل لضمان خروج فعاليات المولد الأحمدي في أبهى صورة، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية، صباحًا ومساءً، لضمان راحة الزائرين وتوفير الأجواء الآمنة والمهيأة للزيارة.

وأوضح "الجندي" أن المحافظة تضع الزائر في صدارة أولوياتها، وأن جميع الاستعدادات الميدانية تهدف إلى توفير تجربة سلسة ومريحة تعكس حرص المحافظة على تنظيم الاحتفالات بالشكل اللائق، مشيرًا إلى التزامه الشخصي بمتابعة كل التفاصيل على أرض الواقع لضمان نجاح المولد وتأمين كافة الخدمات للزوار.

اخبار محافظة الغربية جولة ميدانية مولد السيد البدوي بطنطا زوار شيخ العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

ييس توروب

مفاجأة لنجم الاهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

ترشيحاتنا

فصل الكهرباء

فصل الكهرباء للصيانة عن هذه القرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

مستشفي بني سويف التخصصي

مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثين منفصلين ببني سويف

جامعة كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يهنئ الجامعة لتصدرها في تصنيف التايمز البريطاني

بالصور

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

طريقة عمل الإنجليز كيك.. سر الطعم الأصلي والهشاشة المثالية

طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد
طريقة عمل الإنجليش كيك بوصفة الشيف محمد حامد

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد