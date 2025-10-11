محافظ الغربية يتفقد استعدادات المولد الأحمدي ويؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم، جولاته التفقدية المكثفة لمتابعة استعدادات محافظة الغربية لاستقبال زوار المولد الأحمدي، حيث بدأ صباح اليوم بجولة ميدانية شاملة في محيط مسجد السيد البدوي، قبل أن يعود مساءً لتفقد المنطقة مرة أخرى، والتأكد من جاهزية كافة الخدمات على مدار الساعة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للزوار، مع التركيز على توفير الأمان والراحة، وتيسير حركة المرور، وتعزيز إجراءات الأمن، وتنظيم المناطق المحيطة بالمسجد.

وأضاف الجندي أن المحافظة خصصت فرقًا للتنسيق بين الأجهزة التنفيذية لضمان انسيابية الخدمات وتوفير كافة احتياجات الزوار دون أي معوقات.

دعم الأسر والعائلات

وأشار المحافظ إلى أن جهود المحافظة تتكامل لضمان خروج فعاليات المولد الأحمدي في أبهى صورة، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية، صباحًا ومساءً، لضمان راحة الزائرين وتوفير الأجواء الآمنة والمهيأة للزيارة.

وأوضح "الجندي" أن المحافظة تضع الزائر في صدارة أولوياتها، وأن جميع الاستعدادات الميدانية تهدف إلى توفير تجربة سلسة ومريحة تعكس حرص المحافظة على تنظيم الاحتفالات بالشكل اللائق، مشيرًا إلى التزامه الشخصي بمتابعة كل التفاصيل على أرض الواقع لضمان نجاح المولد وتأمين كافة الخدمات للزوار.