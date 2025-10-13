صوتك عبر الحدود.. ضوابط تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب 2025

مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، تستعد الجاليات المصرية حول العالم لممارسة حقها الدستوري في التصويت من خارج البلاد، في إطار ضوابط قانونية واضحة حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الناخبين.

وبحسب المادة 50 من القانون، يحق لكل مصري مقيم بالخارج الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات، بشرط أن يكون اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساريًا يتضمن الرقم القومي.

أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بتحديد عدد لجان الاقتراع بالخارج، وتشكيلها من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، مع تعيين أمناء أصليين من العاملين في البعثات المصرية.

ويُجرى الاقتراع في مقار القنصليات والسفارات المصرية أو أي مقرات بديلة تحددها الهيئة، وتبدأ العملية يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً بتوقيت الدولة التي يُجرى فيها التصويت، على أن تنطلق عملية الاقتراع بالخارج قبل موعدها في الداخل.

وتُغلق الصناديق في نهاية كل يوم بطريقة مؤمنة، على أن يتم الفرز داخل اللجان، وتُرسل نتائج التصويت والأوراق الرسمية إلى الهيئة الوطنية، وفقًا للضوابط المحددة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة الجدول الزمني الكامل للانتخابات، والذي يشمل المرحلتين الأولى والثانية، حيث تُجرى المرحلة الأولى بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر 2025، بينما تُعقد المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر 2025، وتُجرى جولات الإعادة تباعًا في ديسمبر.

وتعكس هذه الترتيبات حرص الدولة على تمكين المصريين بالخارج من ممارسة دورهم الوطني، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، مع ضمان أعلى درجات التنظيم والانضباط القانوني للعملية الانتخابية.