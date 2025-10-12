قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالاأقام .. بيراميدز يعتلي صدارة تصنيف الأندية الأفريقية متفوقا على الأهلي|تفاصيل
رسميًا.. انضمام رياضة الكيوكوشنكاي إلى الاتحاد المصري للووشو كونغ فو
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
يديعوت أحرونوت: رفات إيلي كوهين قد تُسلّم إلى إسرائيل قريبا
لماذا حرمت الصلاة بعد العصر؟.. النبي منعها لـ سببين لا تعرفهما
شيخ الأزهر للسفير الياباني: 6 منح دراسية لأبناء الجالية المسلمة ومستعدون لتدريب أئمة طوكيو
إصابة مبابي تربك معسكر فرنسا قبل مواجهة أيسلندا وتثير الجدل حول قرار ديشامب
رغم تلقيها دعوة رسمية.. إيران تغيب عن قمة شرم الشيخ للسلام
رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا
«ييس ثوروب» يُراقب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع منتخبي مصر الأول والثاني
الأهلي يهدي حسن شحاته "تي شيرت" برقمه الشهير 14 ..شاهد
كواليس مشروع الإيجار القديم.. كيف يمكن حجز الوحدة البديلة قبل طرحها رسميًا؟
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد جلسة اختيار الأطباء المقيمين الجدد .. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

شهد الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بدء أعمال الجلسة العلنية لاختيار الأطباء المقيمين بكلية الطب البشري بالجامعة.

 جاء ذلك بحضور الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حاتم الجوهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة نصير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة العجمي رئيس قسم الأطفال، والدكتور مصطفى اللقاني قسم النساء والتوليد بكلية الطب، وبحضور أعضاء لجنة اختيار الأطباء المقيمين بكلية الطب البشري بالجامعة.

جاء انعقاد اللجنة في إطار حرص جامعة كفر الشيخ على دعم منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي من خلال اختيار أفضل الكفاءات من خريجي الكلية للعمل بالمستشفيات الجامعية، بما يضمن استمرار تقديم خدمة طبية وتعليمية متميزة للمواطنين والطلاب على حد سواء، وقد راعت اللجنة في أعمالها تطبيق معايير دقيقة طبقًا للقرار الوزاري.

وفي كلمته قبل بدء الجلسة، أكد القن، أن جامعة كفر الشيخ تضع نصب عينيها بناء الإنسان قبل أي شيء آخر، مشيرًا إلى أن الطبيب الحقيقي هو من يجمع بين العلم والرحمة، وبين المهارة والإنسانية.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، نحن لا نختار مجرد أطباء، بل نختار رسل رحمة يحملون على عاتقهم مهمة إنقاذ الأرواح وصون كرامة الإنسان. الطبيب المقيم هو النواة الأولى لطبيب المستقبل، ومسؤوليتنا أن نؤهله علميًا وإنسانيًا ليكون عند مستوى الثقة التي يضعها فيه المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اختيار الأطباء الجدد يتم وفق معايير دقيقة من النزاهة والشفافية، فنحن نؤمن أن العدالة في الاختيار هي أساس التميز في الأداء، وأن خدمة المريض لا تتحقق إلا بوجود كوادر طبية مؤهلة، قادرة على التعامل مع كل حالة إنسانية بمهنية واحترام.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة طبية متكاملة، تجمع بين التعليم والبحث والتدريب والخدمة المجتمعية، وهدفنا ليس فقط تخريج أطباء، بل تخريج قادة في مهنة الطب، قادرين على صنع الفارق داخل المجتمع المحلي والإقليمي.

وفي ختام حديثه، وجّه الدكتور إسماعيل القن التهنئة لأبناء الكلية من الخريجين الذين يستعدون لبدء مرحلة جديدة من حياتهم العملية، مقدماً لهم التهنئة على اجتيازهم مرحلة التعليم الجامعي، وانطلاقهم إلى مرحلة التطبيق العملي لخدمة المجتمع، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية، وأن يكونوا أطباءً على قدر المسؤولية، يجمعون بين العلم والرحمة، ويعملون من أجل خدمة المريض أولاً وأخيرًا.

من جانبه، أوضح الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن لجنة الاختيار راعت تطبيق معايير دقيقة ، طبقًا للقرار الوزاري رقم ٣٩٧ بتاريخ 24/2/2024، مؤكداً أن المستشفيات الجامعية تمثل بيئة تدريب مثالية للأطباء الجدد، وأن الأطباء المقيمين الذين سيتم اختيارهم ستباشر مهامهم داخل المستشفيات الجامعية، في إطار خطة جامعة كفر الشيخ المستمرة لتطوير منظومة التعليم الطبي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وأكد الدكتور حاتم الجوهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن اللجنة التزمت بأعلى درجات الشفافية في التقييم، مشيرًا إلى أن كلية الطب تسعى دائمًا إلى إعداد أطباء قادرين على الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية.

وأضافت الدكتورة نهلة نصير، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن مرحلة الإقامة تعد نقطة انطلاق حقيقية للأبحاث الطبية التطبيقية، وأن الكلية ستوفر للمقيمين الجدد فرصًا للمشاركة في مشروعات بحثية تخدم المجتمع.

وأوضح الدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن اختيار الأطباء الجدد يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالجامعة، وأن المستشفيات الجامعية ستوفر لهم برامج تدريب متقدمة تحت إشراف أساتذة متخصصين لضمان تأهيلهم علميًا ومهنيًا بأعلى المستويات.

