بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر
لجهوده بإطلاق سراح الأسرى.. إسرائيل تمنح ترامب أعلى وسام مدني
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الإثنين 13-10-2025
هل يجوز استرداد شبكة الخطوبة بعد التنازل عنها؟.. الإفتاء تجيب
ينتظرها العالم .. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام ..اليوم
تجمع عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب بانتظار الإفراج عن ذويهم
رئيس الوزراء الكندي يؤكد حضوره قمة السلام في شرم الشيخ
هل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟.. اعرف رأي الشرع
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مستهل يوم الإثنين
طقس اليوم |خريفي مائل للبرودة ..واحذر ساعات الليل المتأخرة
بـ سقف مكشوف.. ظهور مميز لسيارة بنتلي كونتيننتال GTC
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تتيح زيارة 112 موقعا أثريا.. السياحة تكشف عن منصة جديدة للطلاب مجانا

محمد البدوي

قال الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة للخدمات الرقمية، إنه تم إطلاق منصة "رحلة" لزيارة المواقع الأثرية مجانًا لطلاب المدارس، موضحًا أن كل منسق في المدرسة يحصل على حساب على المنصة يتم التحقق من شخصيته، ويمكنه حجز الرحلة المدرسية للمدرسة التابعة له، واختيار الموقع الأثري أو المتحف المراد زيارته وتحديد الأوقات المتاحة لتقليل التكدس.

الأهرامات والمتحف المصري

وأضاف محمد شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأوقات التي لا تشهد كثافات سيتم توزيعها على زيارات المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية والتجريبية، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح زيارة 112 موقعًا أثريًا ومتحفًا، من بينها الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وأن الزيارات ستكون مجانية بشكل كامل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأشار معاون وزير السياحة، إلى أن المنصة جاءت كحل لتنظيم الرحلات المدرسية التي كانت تتم سنويًا بشكل غير منظم، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق هذه المنصة وتسهيل الحجز المسبق للرحلات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تنظيم الزيارات، وأوضح أن حجز الرحلات يمكن أن يتم من خلال تطبيق أو الموقع الرسمي لوزارة السياحة "Experience Egypt".

السياحة وزير السياحة الموقع الأثري الأهرامات المتحف المصري

أوزيمبيك

بحث جديد يكشف عن الآثار الجانبية لأدوية إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك.. تفاصيل

برج إيفل

حقيقة هدم برج إيفل عام 2026.. شائعة انطلقت من مقال ساخر

الانزلاق الغضروفي

ألم الظهر ليس دائمًا إجهادًا.. تعرفي إلى الانزلاق الغضروفي وأسبابه

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

