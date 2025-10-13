تتيح زيارة 112 موقعا أثريا.. السياحة تكشف عن منصة جديدة للطلاب مجانا

قال الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة للخدمات الرقمية، إنه تم إطلاق منصة "رحلة" لزيارة المواقع الأثرية مجانًا لطلاب المدارس، موضحًا أن كل منسق في المدرسة يحصل على حساب على المنصة يتم التحقق من شخصيته، ويمكنه حجز الرحلة المدرسية للمدرسة التابعة له، واختيار الموقع الأثري أو المتحف المراد زيارته وتحديد الأوقات المتاحة لتقليل التكدس.

الأهرامات والمتحف المصري

وأضاف محمد شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأوقات التي لا تشهد كثافات سيتم توزيعها على زيارات المدارس الابتدائية والإعدادية الحكومية والتجريبية، مشيرًا إلى أن المنصة تتيح زيارة 112 موقعًا أثريًا ومتحفًا، من بينها الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وأن الزيارات ستكون مجانية بشكل كامل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأشار معاون وزير السياحة، إلى أن المنصة جاءت كحل لتنظيم الرحلات المدرسية التي كانت تتم سنويًا بشكل غير منظم، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق هذه المنصة وتسهيل الحجز المسبق للرحلات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تنظيم الزيارات، وأوضح أن حجز الرحلات يمكن أن يتم من خلال تطبيق أو الموقع الرسمي لوزارة السياحة "Experience Egypt".