مصر للطيران تشارك في جلسة نقاشية بمؤتمر ISTAT بالشرق الأوسط وأفريقيا

شاركت مصر للطيران فى مؤتمر ISTAT الخاص بالشرق الأوسط وأفريقيا والذى يتم عقده بشكل دورى سنويًا، حيث عقُد هذا العام بمدينة براغ بدولة التشيك.

تم دعوة شركة مصر للطيران للمشاركة فى إحدى الحلقات النقاشية التى عقدت على هامش المؤتمر حيث شارك السيد/ أحمد مرعي - رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران فى الحلقة النقاشية الخاصة بشركات الطيران Airline panel حيث استعرض الخطط الحالية والمستقبلية لشركة مصر للطيران فى إطار التعاقد على الطائرات الجديدة من طرازي B737-8max وA350-900

وقد تناولت الحلقة النقاشية بعض الموضوعات منها، الميزة التنافسية لشركات الطيران لجذب الركاب فى ظل المنافسة الحالية بين الشركات، مدى تأثير دمج الشركات على المنافسة بين شركات الطيران وذلك فى إطار زيادة إنشاء الشركات منخفضة التكاليف في منطقة الشرق الأوسط، التنمية المستدامة وتأثيرها على تخطيط الأسطول، تأثير التعريفات الجمركية Tariffs على حركة النقل الجوي وتأثيرها على تخطيط أسطول الشحن.

هذا وقد تم خلال فعاليات المؤتمر عرض أحدث المستجدات الخاصة بصناعة الطيران بحضور أكثر من 1500 مشارك من كافة شركات الطيران وصناع الطائرات والمحركات وشركات التأجير العالمية وكذا البنوك وهيئات التمويل.