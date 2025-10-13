قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
انتهاء تصوير الموسم الثالث من House of the Dragon تمهيدًا لعرضه صيف 2026

House of the Dragon
House of the Dragon
نجلاء سليمان

أعلنت شبكة HBO رسميًا عن انتهاء تصوير الموسم الثالث من مسلسل House of the Dragon، المشتق من عالم Game of Thrones، بعد عدة أشهر من التصوير في مواقع متعددة داخل المملكة المتحدة، أبرزها شمال ويلز وسري.

دخل المسلسل الآن مرحلة ما بعد الإنتاج التي تشمل المونتاج والمؤثرات البصرية والموسيقى التصويرية، استعدادًا لعرضه في صيف عام 2026، وتحديدًا في شهر يونيو بحسب التقارير الأولية.

الموسم الثالث سيشهد تصعيدًا كبيرًا في الأحداث، حيث من المتوقع أن يتناول معركة الخليج (Battle of the Gullet)، وهي إحدى أبرز معارك “رقصة التنانين” التي تمزق العائلة التارجارية.


كما أشارت التسريبات إلى مشاهد ضخمة من المعارك البرية والبحرية تم تصويرها باستخدام مؤثرات بصرية متقدمة وتنانين جديدة.


يشارك في الموسم القادم عدد من الوجوه الجديدة إلى جانب الأبطال الرئيسيين، من بينهم جيمس نورتون في دور أورموند هايتاور، وتومي فلاناجان في دور سير رودريك داستن. كما يواصل آلان تايلور وكلير كيلنر الإخراج في بعض الحلقات لضمان الحفاظ على الطابع الملحمي للمسلسل.

يُذكر أن House of the Dragon يُعدّ أحد أنجح إنتاجات HBO الحديثة، إذ حقق موسماه الأول والثاني نسب مشاهدة مرتفعة وإشادة نقدية واسعة، فيما ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الفصل الثالث من حرب التنانين الذي يُتوقع أن يكون الأضخم في السلسلة حتى الآن.

House of the Dragon صراع العروش HBO

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

بوستر فيلم هجرة

هجرة يمثّل السعودية رسميًا في سباق الأوسكار 2026

ميادة الحناوي وشقيقها

وفاة الملحن عثمان حناوي شقيق الفنانة ميادة الحناوي

أنغام

أنغام تشيد بدور الرئيس السيسي بعد قمة شرم الشيخ

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أكتوبر.. النصر والسلام المتجدد

