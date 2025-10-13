انتهاء تصوير الموسم الثالث من House of the Dragon تمهيدًا لعرضه صيف 2026

أعلنت شبكة HBO رسميًا عن انتهاء تصوير الموسم الثالث من مسلسل House of the Dragon، المشتق من عالم Game of Thrones، بعد عدة أشهر من التصوير في مواقع متعددة داخل المملكة المتحدة، أبرزها شمال ويلز وسري.

دخل المسلسل الآن مرحلة ما بعد الإنتاج التي تشمل المونتاج والمؤثرات البصرية والموسيقى التصويرية، استعدادًا لعرضه في صيف عام 2026، وتحديدًا في شهر يونيو بحسب التقارير الأولية.

الموسم الثالث سيشهد تصعيدًا كبيرًا في الأحداث، حيث من المتوقع أن يتناول معركة الخليج (Battle of the Gullet)، وهي إحدى أبرز معارك “رقصة التنانين” التي تمزق العائلة التارجارية.



كما أشارت التسريبات إلى مشاهد ضخمة من المعارك البرية والبحرية تم تصويرها باستخدام مؤثرات بصرية متقدمة وتنانين جديدة.



يشارك في الموسم القادم عدد من الوجوه الجديدة إلى جانب الأبطال الرئيسيين، من بينهم جيمس نورتون في دور أورموند هايتاور، وتومي فلاناجان في دور سير رودريك داستن. كما يواصل آلان تايلور وكلير كيلنر الإخراج في بعض الحلقات لضمان الحفاظ على الطابع الملحمي للمسلسل.

يُذكر أن House of the Dragon يُعدّ أحد أنجح إنتاجات HBO الحديثة، إذ حقق موسماه الأول والثاني نسب مشاهدة مرتفعة وإشادة نقدية واسعة، فيما ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الفصل الثالث من حرب التنانين الذي يُتوقع أن يكون الأضخم في السلسلة حتى الآن.