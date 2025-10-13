بعد إثارة الجدل بفيديوهاته.. سامح سند يكشف علاقته بفيلم بقصر الباشا وأحمد حاتم

كشف صانع المحتوي سامح سند عن علاقته بفيلم "قصر الباشا"، حيث فاجئ الجمهور بفيديوهات عن فندق يدعى قصر الباشا وأصبح الجمهور يتسائل عنه ليفاجئهم انه فيلم "قصر الباشا" وتفاجئ الجمهور بظهور النجم احمد حاتم معه في الفيديو ومن المقرر طرح الشركة المنتجة " " البرومو الرسمي خلال الأيام المقبلة.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويضم نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نانسي صلاح، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وسمية رضا.

تدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، حيث تقع جريمة قتل غامضة داخل أحد الفنادق الفاخرة، ما يفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتحقيقات المثيرة.

الفيلم يُعد تجربة جديدة تجمع بين الغموض والتشويق في أجواء اجتماعية.

