الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مسيرة حاشدة في بلاط احتفالا بالعيد القومي للوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

في أجواء وطنية مبهجة، شهد مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات انطلاق موكب ميدان 30  يونيو بمدينة بلاط ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي رقم 66 للمحافظة، بحضور قيادات المركز التنفيذية والشعبية وقيادات الشرطة والمرور  وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأجهزة الأمنية بالمركز.

وانطلق الموكب من أمام مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط ليجوب شوارع المدينة الرئيسية في لوحة فنية عكست روح الولاء والانتماء، وتجلت خلالها مظاهر البهجة التي ازدانت بها السيارات والعربات بالورود والأعلام المصرية، بمشاركة طلاب المدارس والإدارات النوعية وفرق الكشافة والطلائع ومؤسسات المجتمع المدني.

وضم الموكب عروض، سيارات المدينة والادارات والوحدات المحلية للمركز والقطاعات الحكومية المختلفة، حيث أثنى الحضور على تنوع العروض الفنية والموسيقية التي قدمها المشاركون تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.

كما تحتفل إدارة تعليم بلاط مساء اليوم بمقر مركز شباب بلاط بمشاركة توجيه التربية الموسيقية وقسم الموهوبين والتعلم الذكي وقسم تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان وقسم الصحافة المدرسية في الاحتفالية المقرر تنفيذها.

وأكد نصر درويش مدير عام الإدارة أن هذه المشاركة لإدارة بلاط تأتي تأكيدا لرسالتها التربوية في غرس القيم الإيجابية، تحت توجيهات ودعم قيادات واعية بقيمة التعليم.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد احتفال

