أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
5500 طالب مستهدف.. التضامن تطلق حملة لدعم أطفال مشروعات السكن البديل

حملة خليك سند
حملة خليك سند
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

  أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، حملة "خليك سند" لتقديم حزمة متكاملة من الأنشطة التنموية لطلاب المرحلة الإبتدائية داخل مدارس مشروعات السكن البديل للمناطق المطورة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة لدعم سكان مشروعات السكن البديل وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات الجديدة، من خلال توفير خدمات متكاملة للأطفال تجمع بين الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية.

وتتضمن الحملة تنفيذ قافلة طبية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان الإبصار للطلاب وتوفير النظارات الطبية لمستحقيها، فضلا عن تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية التي تساهم في دعم الصحة النفسية ورفع الوعي الاجتماعي لدى الأطفال.

وتستهدف الحملة تقديم خدماتها لما يقرب من 5500 طالب وطالبة في مدارس مشروعات السكن البديل بمناطق المحروسة 1 و2، ومعا، وأهالينا، والخيالة.

ويتم تنفيذ أنشطة حملة "خليك سند" بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومؤسسة Face، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، ومؤسسة اسمعونا، إلى جانب مشاركة الرائدات الاجتماعيات اللاتي ينفذن أنشطة توعوية وتثقيفية للأطفال وأسرهم.

وشهدت منطقة المحروسة انطلاق أولى فعاليات الحملة، حيث تم تنفيذ الأنشطة بمدرسة المحروسة الإبتدائية على مدار يومين، تم خلالهما الكشف على نحو 1300 طالب وطالبة، وتوفير 376 نظارة طبية، إلى جانب إقامة مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي لاقت تفاعلا واسعا من الأطفال وأولياء الأمور.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ فعاليات الحملة في باقي المناطق المستهدفة، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الدعم المجتمعي، وتحقيق بيئة صحية ونفسية آمنة للأطفال داخل المجتمعات السكنية الجديدة.

