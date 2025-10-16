«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»

أعلنت وزارة النقل أن مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا المقرر انعقاده 9 نوفمبر ل 11 نوفمبر القادم، سيكون معرض متكامل بين وزارتى الصناعة والنقل، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "النقل والصناعة معا لتحقيق التنمية".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن المعرض المصري يتميّز بتنوعه مقارنة بمعارض النقل العالمية التي شارك فيها سابقًا.

وأضاف أن رؤساء الهيئات التابعة للوزارة، ومنهم رئيس الهيئة القومية للأنفاق ورئيس هيئة السكك الحديدية، سيتولّون مسؤولية التنسيق مع الشركات العارضة في مجالاتهم المختلفة، مشيرًا إلى أن قطاع النقل يعمل بكامل طاقته لضمان نجاح هذا الحدث.

وشدّد الوزير على أن الهدف من المعرض هو إبراز قدرات الشركات المنفّذة للمشروعات الضخمة في مصر، وفتح آفاق أمامها للتوسع وتنفيذ مشروعات خارج البلاد، مؤكدًا أن المعرض يُعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وتصدير الخبرات المصرية في مجالي النقل والصناعة.

وانطلقت منذ قليل، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك الذي تنظمه وزارتي النقل والصناعة للإعلان عن موعد وفعاليات انطلاق الدورة السادسة من مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار معا لتحقيق التنمية المستدامة.

ووفق بيان، اليوم الخميس، يشارك في المؤتمر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى جانب نواب وزير النقل، ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارتين، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات العمل الصناعي والنقلي في مصر.