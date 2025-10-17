دوري أبطال إفريقيا| محاضرة فنية للأهلي استعدادا لمباراة ايجل نوار

يعقد «ييس توروب»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق الذي يقام في الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على استاد بوجامبروا الدولي

وذلك للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة.ايجل نوار في دوري أبطال إفريقيا. وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول في بوروندي أمس الخميس وشهد هطول الأمطار بغزارة شديدة مع دوي أصوات الرعد،

وبدأ المران بفترة إعداد بدني قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية استعدادا للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار في الرابعة عصر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة «الثالثة بتوقيت بوروندي» في ذهاب دور الـ 32لدوري أبطال إفريقيا.