مصرع شقيقين في حادث مروري بالوادى الجديد

لقي شقيقان مصرعهما في حادث مروري على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل الجثمانين الى مشرحة مستشفي الداخلة العام.

اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بمصرع شقيقين في حادث انقلاب موتوسيكل بمركز الداخلة بالطريق الرابط بين قرية الموشية وأحمد مختار وهم حسام حسن عبد الصمد – 21 عاما ومحمد حسين عبد الصمد – عام من قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة وتم الدفع بسيارات الاسعاف لموقع الحادث وتم نقل الجثمانين الى مشرحة مستشفي الداخلة العام وتم تحرير محضر بالواقعه واحالته للنيابة العامه لمباشرة التحقيقات. في الواقعه.