برلمان

قيادي بمستقبل وطن: إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات تعكس رؤية شاملة للاقتصاد المصري

أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء مناطق استثمارية متكاملة حول المطارات المصرية، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تستهدف تحويل المطارات إلى مراكز اقتصادية وتنموية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.

وقال ”عبد السميع“، في بيان اليوم السبت، إن ما أعلنه الرئيس السيسي من توجيهات ببناء بيئة ذكية تُواكب المعايير العالمية في مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة الدولي، يؤكد حرص القيادة السياسية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ودمج مفاهيم التحول الرقمي والاستدامة البيئية في جميع المشروعات القومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتعزيز كفاءة منظومة النقل الجوي المصري.

وأضاف أن إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات يمثل خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية، إذ يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين في مجالات متنوعة مثل الخدمات اللوجستية، والصناعات التكميلية، والفنادق، ومراكز المؤتمرات، والتجارة الحرة، وهو ما سيؤدي إلى خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وزيادة معدلات النمو، وتنشيط حركة السياحة والتبادل التجاري.

وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والتنمية المستدامة، مشيدًا بقدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة، بفضل الإرادة السياسية القوية، والتنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكد القيادي بحزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن اختيار محيط المطارات كمناطق استثمارية ليس مجرد قرار اقتصادي، بل هو تفكير استراتيجي متكامل يجعل من المطارات بوابات تنمية وليست فقط نقاط عبور، لافتًا إلى أن التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال أثبتت أن المناطق الاستثمارية المرتبطة بالمطارات تسهم في تعزيز التنافسية وجذب رؤوس الأموال وتطوير الخدمات اللوجستية.

واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن الرئيس السيسي يقود نهضة شاملة في كل القطاعات، وأن الاهتمام بتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية يأتي ضمن رؤية مصر 2030 لبناء دولة حديثة متقدمة قادرة على المنافسة عالميًا، مشددًا على أن حزب مستقبل وطن يقف داعمًا ومساندًا لهذه الجهود الوطنية، ويعمل من خلال كوادره بالمحافظات على نشر الوعي بأهمية هذه المشروعات وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال القادمة.

