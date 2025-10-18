قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بالعيد المئوي لتدشين كنيسة السيدة العذراء بالزيتون
إبراهيم فايق يهنئ بيراميدز بالسوبر الإفريقي: اللجام فك وحصانكم طاير
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مصر تقود تحالفًا دوليًا لإعادة إعمار غزة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب عبدالله حسن، عضو مجلس النواب، بالتحرك المصري المتكامل بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن جهود القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة تمثل امتدادًا لدورها التاريخي والقومي تجاه القضية الفلسطينية، وترسخ مكانتها كقوة إقليمية مسؤولة تعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة.


وقال "حسن" في تصريح صحفي له اليوم، إن نجاح قمة شرم الشيخ للسلام شكّل نقطة تحول مهمة في التعامل الدولي مع قضية غزة، حيث استطاعت القاهرة وضع ملف الإعمار على رأس أولويات المجتمع الدولي، وتحويله من مسؤولية إقليمية إلى قضية تضامن دولي تشارك فيه القوى الكبرى والدول المانحة.

أوضح عضو مجلس الشيوخ. أن الرؤية المصرية للسلام ترتكز على مبدأ "إعمار دون تهجير"، بما يحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية ويرفض أي مخططات لتصفية القضية أو تهجير أهل غزة.

أكد عبدالله حسن أن، مصر تقود اليوم تحالفًا دوليًا لإعادة إعمار القطاع بتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار خلال خمس سنوات، وفق خطة إنسانية وتنموية شاملة تبدأ بإزالة الركام وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وإسكان وتعليم وصحة، إلى جانب إعادة تشغيل الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل حقيقية لأهالي غزة.

وأشار "نائب الشيوخ" إلى أن، مصر فتحت معبر رفح كأكبر شريان إنساني للقطاع منذ بداية الأزمة، واستمرت في إرسال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية بشكل يومي، كما أطلقت حوارًا فلسطينيًا- فلسطينيًا لتوحيد الصف الداخلي وحماية القرار الوطني من محاولات العبث الخارجي.

وأضاف النائب: أن القاهرة تمتلك خبرات فنية وقدرات تنفيذية قوية في مجال الإعمار، وهو ما أثبتته خلال مشاركتها في إعادة إعمار غزة عام 2021، حيث نفذت الشركات المصرية عشرات المشروعات بكفاءة عالية جعلتها شريكًا موثوقًا به دوليًا في مشروعات إعادة الإعمار.

وشدد نائب البحر الاحمر. على أن الموقف المصري ثابت ولا يتغير:" دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لفرض حلول أحادية أو انتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني".

واختتم النائب عبدالله حسن حديثه مؤكدًا: "مصر لم ولن تتخلى عن دورها التاريخي تجاه فلسطين، وستظل صوت العدالة والداعم الأول لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وشريكًا أساسيًا في بناء مستقبل آمن ومستقر لغزة والمنطقة بأكملها".

عبدالله حسن مجلس النواب القضية الفلسطينية غزة تهجير فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد