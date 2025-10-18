قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
وزيرة التضامن: استراتيجية حقوق الإنسان إطار لتحويل المبادئ المبادئ الدستورية لخطط ملموسة
على الهواء مباشرة.. لحظات رحيل زعيم المعارضة الأرجنتينية بأزمة قلبية
عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة البوكمال بريف دير الزور وأنباء عن وقوع إصابات
لميس الحديدي: إيه المشكلة في بقاء جزء من المحروقات مدعوم لحماية الطبقة المتوسطة؟
فيلم أم كلثوم في ثالت أيام مهرجان الموسيقى العربية
هل السوق العقاري يشهد حالة ركود في مصر؟ هاني جنينة يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمانية: مهرجان النباتات الطبية والعطرية نموذج ناجح للشراكة بين الدولة والمجتمع

محمد الشعراوي   -  
أميرة خلف

أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بانطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، والذي جاء برعاية رئاسة مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذا الحدث يعكس رؤية الدولة المصرية في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية.

وأضافت النائبة أن تنظيم هذا المهرجان في صعيد مصر يجسد توجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية المتكاملة للأقاليم الجنوبية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات التحويلية والزراعية، لخلق فرص عمل وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة لتوطين التنمية المستدامة في المحافظات.

وأكدت “سليم” أن قطاع النباتات الطبية والعطرية يمثل إحدى الثروات القومية غير المستغلة بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد في دعم سلاسل القيمة المضافة وربط المنتجين المحليين بالأسواق التصديرية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، ويعيد لصعيد مصر مكانته كأحد أهم مناطق إنتاج هذه النباتات.

وأشادت النائبة بالشراكة البنّاءة بين الحكومة المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال مشروع الابتكار الزراعي (AIP)، معتبرة أن هذا التعاون يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو الأخضر والتحول نحو اقتصاد مستدام.

واختتمت “سليم” تصريحها بالتأكيد على أن نجاح مهرجان النباتات الطبية والعطرية في نسخته الرابعة هو رسالة واضحة على أن التنمية الحقيقية تبدأ من الأرض، وبأيدي أبناء الصعيد، داعية إلى التوسع في مثل هذه المبادرات النوعية التي تجمع بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتحقيق التنمية الشاملة.

