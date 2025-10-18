قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: الحكومة تضع التحول الرقمي في صدارة أولوياتها لتحقيق رؤية 2030

أميرة خلف

أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، أن الدولة بالفعل قطعت شوطًا كبيرًا في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على دمج تلك التقنيات في مختلف القطاعات بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات ورفع مستوى الإنتاجية.

أوضح" يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن الحكومة تضع الابتكار والتحول الرقمي في صدارة أولوياتها، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق رؤية مصر 2030.

لفت عضو النواب إلى أبرز التحديات التي تعيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أبرزها نقص الكوادر البشرية المؤهلة ، إلى جانب غياب البنية التحتية الرقمية المتكاملة ، مؤكدا أن تجاوز هذه العقبات يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين التدريب المتخصص، والاستثمار في البحث العلمي .

تجدر الاشارة إلى فعاليات المؤتمر الدولى الأول  للذكاء الاصطناعى  بجامعة القاهرة، و عقب الجلسة الافتتاحية، عقدت الجلسة الاولى تحت عنوان " مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر" بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ود. محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي،  ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأ. محمد جبران وزير العمل،  وأدارت الجلسة د. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابق.

تناولت الجلسة، رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر بوصفه قاطرة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الوطني، من خلال مناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر حلول ذكية قابلة للقياس والتوسع.

أشارت د. هالة السعيد، في مستهل كلمتها، إلى الفرص والتحديات  التي تواجه  الذكاء الاصطناعى وتقنياته،  ورحلته الممتدة  لعقود، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًة أن هذه القفزة عكست قدرة الذكاء الاصطناعى والتحديات التى تصحب الاستخدام، مضيفًة أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى ملف الذكاء الاصطناعى بداية من تكوين المجلس الوطنى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى . 

