فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
موهبة مغربية تخطف الأضواء وتطرق أبواب أتلتيكو مدريد بعد التألق في مونديال الشباب
اقتصاد

الدولار ينتعش وسط ترقب بيانات التضخم.. ومخاوف من أزمة في البنوك الإقليمية

أ ش أ

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفا في تداولات اليوم الإثنين، مستعيدا بعض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي؛ وذلك وسط حالة من الحذر في الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في ظل تنامي القلق بشأن استقرار القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية - ارتفع بنسبة 0.1% إلى 98.270 نقطة، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر يوليو الماضي.

يأتي هذا الارتفاع الطفيف في أداء الدولار بعد استقرار الأسواق الأمريكية واستعادة بعض الثقة، رغم تجدد التركيز على أوضاع البنوك الإقليمية، خاصة بعد تقارير أفادت بأن مصرفي زينز بنك وويسترن ألاينس بانكورب واجها مشكلات في قروض مرتبطة بعمليات احتيال.

ومن المقرر أن ينشر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقريره المؤجل عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر يوم الجمعة المقبل، على الرغم من استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية.

وتوقع المحللون الاقتصاديون أن يسجل التضخم الأساسي ارتفاعا شهريا بنسبة 0.3%، وهو ما يدعم التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.

وفي أوروبا، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1659 مقابل الدولار، بعد أن هدأت الأوضاع السياسية في فرنسا، حيث نجا رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من تصويتين بسحب الثقة الأسبوع الماضي، عقب قراره تأجيل إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل.

ومن المتوقع أن يتم حفض التصنيف الائتماني لفرنسا من AA- إلى A+ في خطوة غير مجدولة يوم الجمعة المقبل؛ ما يعكس مخاوف بشأن الاستقرار المالي للبلاد.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات انخفاض أسعار المنتجين بنسبة 0.1% في سبتمبر الماضي على أساس شهري، و1.7% على أساس سنوي، ما يشير إلى استمرار ضعف الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.

أما الجنيه الاسترليني، فقد تراجع بنسبة 0.1% إلى 1.3421 أمام الدولار، وسط استقرار نسبي مع اقتراب موعد تقديم موازنة نوفمبر.

الدولار الأمريكي مؤشر ارتفاعا تراجع

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

