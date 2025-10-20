قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي
نُقل من عسقلان للقاهرة.. دليل استقرار رأس الإمام الحسين في مصر
الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل
وزير التعليم يختتم جولته في أسيوط: إشادة بانتظام الدراسة وتأكيد دعم التطوير في الصعيد
رئيس نادي البنك الأهلي: لا مفاوضات مع الأحمر لشراء عمرو الجزار.. وطارق مصطفى بريء
حبس رجل أعمال لاتهامه بدهس طالب ووالده وابن عمته أمام كومباوند شهير بالشيخ زايد
حسن المستكاوي: منتخب المغرب للشباب صنع التاريخ في تشيلي
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد الأوروبي: العقوبات ضد إسرائيل لا تزال مطروحة على الطاولة
نتنياهو يزعم اختراق حماس للهدنة.. والاحتلال يرد بـ150 طناً من القنابل
بـ مليار دولار.. بتروجت تحصل على إسناد مبدئي لمشروع تطوير حقل حاسي بئر ركايز في الجزائر

محمد صبيح

حصلت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" على إسناد مبدئي لعقد المقاول العام لمشروع تطوير المرحلة الثانية لحقل حاسي بئر ركايز في الجزائر، بقيمة 1.087 مليار دولار، عقب اجتياز الشركة لمرحلة التأهيل بعد منافسة مع كبرى الشركات العالمية المتقدمة للمناقصة.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية استمرار التوسع الخارجي لشركة بتروجت، في ضوء نجاحاتها في تنفيذ مشروعات كبرى بالعديد من الدول، مشيراً الى ضرورة مواصلة الترويج لقدراتها الفنية وخبراتها المتراكمة في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية بالأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على تنفيذ المحور السادس من استراتيجية الوزارة، الهادف إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول والشركاء بما يتيح استثمار قدرات شركات القطاع في تنفيذ مشروعات ضخمة خارج مصر وخاصة في الدول العربية و الأفريقية.

وتتعاون شركة "بتروجت" في تنفيذ المشروع مع شركة "Arkad Spa" الإيطالية ضمن تحالف تقوده بتروجت ، لصالح مجمع حاسي بئر ركايز الذي يُعد شراكة بين مؤسسة سوناطراك الجزائرية وشركة PTTEP التايلاندية، حيث يشمل المشروع إنشاء محطة معالجة مركزية بسعة 31,500 برميل يوميًا، والمرافق المرتبطة به، بما في ذلك خطوط الأنابيب لمسافة 217 كم.

ويعد هذا المشروع الهام إنجازًا استراتيجيًا مهمًا للشركة، و ثمرة للجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز تواجد بتروجت بقوة داخل السوق الجزائري، حيث يأتي ذلك بالتوازي مع المشروع القائم لإنشاء ورش تصنيع مشتركة مع مؤسسة "سوناطراك"، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة واستغلال القدرات الفائضة بالشركة، خاصة في الأسواق الخارجية، لتحقيق عوائد مجزية بالعملات الأجنبية.

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

فرص عمل

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة

هل يجوز لى الزواج من أخت أخي من الرضاعة؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

شادي عيسي

شادي عيسى: إدارة الزمالك تصدر مشهد أسود للجماهير لا أعرف أسبابه

فريق البنك الأهلي

أشرف نصار: الأهلي لم يتفاوض معنا لضم عمرو الجزار واللاعب لن يرحل

معتز البطاوي

معتز البطاوي: الأهلي كان يرغب في ضم أحمد هاني من سيراميكا كليوباترا والمفاوضات توقفت

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

إيمي سالم

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

اطلالات الفنانات

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

سيارة

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

